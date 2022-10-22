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Александрия
22.10.2022, FT 2 : 0
Львов
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Украина. Премьер лига
22 октября 2022, 17:41 | Обновлено 22 октября 2022, 18:14
778
1

Александрия – Львов – 2:0. Шедевр Цурикова. Видео голов и обзор матча

Уверенная победа команды Юрия Гуры

22 октября 2022, 17:41 | Обновлено 22 октября 2022, 18:14
778
1
Александрия – Львов – 2:0. Шедевр Цурикова. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 22 октября «Александрия» в девятом туре УПЛ обыграла «Львов» со счетом 2:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Цуриков (Александрия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Калитвинцев (Александрия).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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