22.10.2022, FT 2 : 0
Украина. Премьер лига22 октября 2022, 17:41 | Обновлено 22 октября 2022, 18:14
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Александрия – Львов – 2:0. Шедевр Цурикова. Видео голов и обзор матча
Уверенная победа команды Юрия Гуры
22 октября 2022, 17:41 | Обновлено 22 октября 2022, 18:14
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Сегодня, 22 октября «Александрия» в девятом туре УПЛ обыграла «Львов» со счетом 2:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Цуриков (Александрия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Калитвинцев (Александрия).
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