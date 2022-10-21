В субботу, 22-го октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и «Львов». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 15:00.

Коллектив Юрия Гуры вновь постепенно подбирается к лидирующей группе команд, которую покинул после пары неудачных поединков. На этом пути «Александрия» будет вынуждена встретиться со «Львовом», который под руководством Олега Дулуба вновь попал в серию кризисных результатов, из-за чего на данный момент находится в зоне борьбы за выживание. Важная в плане результата игра для обеих команд пройдет на поле главной арены страны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Львов», за которой можно следить в украинской версии сайта.