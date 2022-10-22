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22 октября 2022, 19:21 | Обновлено 22 октября 2022, 20:43
2872
3

ВИДЕО. Правой ногой в падении! Ярмоленко забил третий гол в чемпионате ОАЭ

Андрей не на шутку разыгрался в новом клубе

22 октября 2022, 19:21 | Обновлено 22 октября 2022, 20:43
2872
3
ВИДЕО. Правой ногой в падении! Ярмоленко забил третий гол в чемпионате ОАЭ
ФК «Аль-Айн». Андрей Ярмоленко

Украинский легионер ФК «Аль-Айн» Андрей Ярмоленко отличился очередным результативным действием в матче чемпионате ОАЭ.

Во встрече седьмого тура с «Аль-Насром» из Дубая украинец открыл счет уже на пятой минуте.

Ярмоленко откликнулся на передачу с левого фланга и красиво пробил с линии штрафной площади. Отметим, что гол забит правой ногой да еще и в падении.

В текущем сезоне Андрей забил уже три гола и отдал четыре результативных передачи в чемпионате.

Чемпионат ОАЭ. 7-й тур

«Аль-Наср» – «Аль-Айн» – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Ярмоленко (5)

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Андрей Ярмоленко Аль-Айн Аль-Наср Дубай чемпионат ОАЭ по футболу
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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umnuy2
андрюхе главное что-то сотворить в первые 20 минут-потом сил нет...тут уже на 5 минуте выжатый лимо.Годы берут своё
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0
Veter
И сколько же всего на его счету или надо самим искать такие цифры?
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-2
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