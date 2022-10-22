ВИДЕО. Правой ногой в падении! Ярмоленко забил третий гол в чемпионате ОАЭ
Андрей не на шутку разыгрался в новом клубе
Украинский легионер ФК «Аль-Айн» Андрей Ярмоленко отличился очередным результативным действием в матче чемпионате ОАЭ.
Во встрече седьмого тура с «Аль-Насром» из Дубая украинец открыл счет уже на пятой минуте.
Ярмоленко откликнулся на передачу с левого фланга и красиво пробил с линии штрафной площади. Отметим, что гол забит правой ногой да еще и в падении.
В текущем сезоне Андрей забил уже три гола и отдал четыре результативных передачи в чемпионате.
Чемпионат ОАЭ. 7-й тур
«Аль-Наср» – «Аль-Айн» – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Ярмоленко (5)
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