ВИДЕО. Правой ногой в падении! Ярмоленко забил третий гол в чемпионате ОАЭ

Украинский легионер ФК «Аль-Айн» Андрей Ярмоленко отличился очередным результативным действием в матче чемпионате ОАЭ.

Во встрече седьмого тура с «Аль-Насром» из Дубая украинец открыл счет уже на пятой минуте.

Ярмоленко откликнулся на передачу с левого фланга и красиво пробил с линии штрафной площади. Отметим, что гол забит правой ногой да еще и в падении.

В текущем сезоне Андрей забил уже три гола и отдал четыре результативных передачи в чемпионате.

Чемпионат ОАЭ. 7-й тур

«Аль-Наср» – «Аль-Айн» – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Ярмоленко (5)