Суперматч Интера и Барсы, Динамо без Бойко, победы в гандболе и баскетболе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 12 октября.

1A. Левандовски спас игру. Барса и Интер сыграли невероятный триллер

В другом матче группы «Бавария» на выезде переиграла «Викторию»

1B. 4-й тур ЛЧ. Бавария, Наполи, Брюгге пробились в плей-офф. Турнирные таблицы

12 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов

2. Серьезная травма колена. Динамо сообщило официальный диагноз у Бойко

У голкипера повреждена крестообразная связка колена, уже назначена операция

3A. ЛУЧЕСКУ: «У нас остался только один вратарь. И мы взяли 17-летнего кипера»

Главный тренер «Динамо» провел пресс-конференцию перед игрой с «Ренном»

4B. ЛУЧЕСКУ: «Предлагаю сыграть в Варшаве или Кракове. Львов – не лучшая идея»

В ближайший уик-энд должен состояться матч УПЛ между «Шахтером» и «Динамо»

4. Пресс-конференция Кучера в Лихтенштейне была отменена по странной причине

В Вадуце не оказалось журналистов, желающих посетить мероприятие

5. Сборная Украины обыграла Фарерские острова в отборочном турнире Евро-2024

Наша команда стартовала с победного результата

6A. Начали с победы. Прометей уверенно переиграл Литкабелис

Обновленная слобожанская команда дебютировала в Еврокубке

6B. Будивельник обыграл итальянский клуб на старте Кубка Европы ФИБА

Киевский клуб в 1-м туре выиграл в Италии у «Бриндизи» с разницей в 4 очка

7. Ястремская проиграла обидчице Костюк на турнире в Румынии

Даяна снова уступила Жасмин Паолини

8. ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя

Взамен игрок получил браслет Азовстали

9. Ферстаппен и Ред Булл доминируют в сезоне Ф-1. Наступает новая эра?

Макс готов заменить Хэмилтона, а Ред Булл может занять место Мерседеса

10A. От Гамбурга до Пармы: бывшие обладатели еврокубков в низших дивизионах

О падении бывших еврограндов и их отчаянных попытках вернуться в элиту

10B. Птенцы Пепа. Пять экс-подопечных Гвардиолы, ныне работающих тренерами

Сможет ли кто-то из учеников взобраться на уровень учителя?