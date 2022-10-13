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Другие новости
13 октября 2022, 07:45 | Обновлено 13 октября 2022, 07:53
990
0

Суперматч Интера и Барсы, Динамо без Бойко, победы в гандболе и баскетболе

Главные новости за 12 октября на Sport.ua

13 октября 2022, 07:45 | Обновлено 13 октября 2022, 07:53
990
0
Суперматч Интера и Барсы, Динамо без Бойко, победы в гандболе и баскетболе
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 12 октября.

1A. Левандовски спас игру. Барса и Интер сыграли невероятный триллер
В другом матче группы «Бавария» на выезде переиграла «Викторию»

1B. 4-й тур ЛЧ. Бавария, Наполи, Брюгге пробились в плей-офф. Турнирные таблицы
12 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов

2. Серьезная травма колена. Динамо сообщило официальный диагноз у Бойко
У голкипера повреждена крестообразная связка колена, уже назначена операция

3A. ЛУЧЕСКУ: «У нас остался только один вратарь. И мы взяли 17-летнего кипера»
Главный тренер «Динамо» провел пресс-конференцию перед игрой с «Ренном»

4B. ЛУЧЕСКУ: «Предлагаю сыграть в Варшаве или Кракове. Львов – не лучшая идея»
В ближайший уик-энд должен состояться матч УПЛ между «Шахтером» и «Динамо»

4. Пресс-конференция Кучера в Лихтенштейне была отменена по странной причине
В Вадуце не оказалось журналистов, желающих посетить мероприятие

5. Сборная Украины обыграла Фарерские острова в отборочном турнире Евро-2024
Наша команда стартовала с победного результата

6A. Начали с победы. Прометей уверенно переиграл Литкабелис
Обновленная слобожанская команда дебютировала в Еврокубке

6B. Будивельник обыграл итальянский клуб на старте Кубка Европы ФИБА
Киевский клуб в 1-м туре выиграл в Италии у «Бриндизи» с разницей в 4 очка

7. Ястремская проиграла обидчице Костюк на турнире в Румынии
Даяна снова уступила Жасмин Паолини

8. ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
Взамен игрок получил браслет Азовстали

9. Ферстаппен и Ред Булл доминируют в сезоне Ф-1. Наступает новая эра?
Макс готов заменить Хэмилтона, а Ред Булл может занять место Мерседеса

10A. От Гамбурга до Пармы: бывшие обладатели еврокубков в низших дивизионах
О падении бывших еврограндов и их отчаянных попытках вернуться в элиту

10B. Птенцы Пепа. Пять экс-подопечных Гвардиолы, ныне работающих тренерами
Сможет ли кто-то из учеников взобраться на уровень учителя?

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Источник Sport.ua
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