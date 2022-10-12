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Украина. Премьер лига
12 октября 2022, 20:14 | Обновлено 12 октября 2022, 20:16
2165
11

ЛУЧЕСКУ: «Предлагаю сыграть в Варшаве или Кракове. Львов – не лучшая идея»

В ближайший уик-энд должен состояться матч УПЛ между «Шахтером» и «Динамо»

12 октября 2022, 20:14 | Обновлено 12 октября 2022, 20:16
2165
11
ЛУЧЕСКУ: «Предлагаю сыграть в Варшаве или Кракове. Львов – не лучшая идея»
Instagram. Мирча Луческу

Наставник «Динамо» Мирча Луческу предложил изменить место проведения матча 7-го тура УПЛ против «Шахтера», который запланирован на 16 октября во Львове:

«Сначала планировалось, что матч пройдет в Лондоне, все было распланировано. Во время последних российских атак мы находились во Львове, игроки это почувствовали. Они беспокоятся и переживают за свои семьи. Возвращаться во Львов сейчас, возможно, не самая лучшая идея.

Мы предложили несколько варрантов: сыграть в Варшаве, сыграть в Кракове, сыграть во Львове, но чуть позже – в понедельник или вторник (17 или 18 октября), потому что «Шахтер» играл вчера, а мы играем завтра. У нас будет очень мало времени на восстановление и переезд. Мы сможем провести максимум одну тренировку.

Мы ждем ответа от «Шахтера», УАФ и УПЛ. Когда происходили эти ракетные атаки, у нас была запланирована тренировка, мы как раз собирались выезжать на занятие. Но нам разрешили выехать за границу, поэтому планы немного изменились. Это не наше решение, нужно найти общее решение в этой ситуации. Мы предлагаем альтернативные варианты и ждем ответа».

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Комментарии 11
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Петр Яновский
Либо перенос, либо не Украина. Это сейчас очевидно.
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+6
Хутин Пуйло
Подземные клоуны не для того прошлый тур отдыхали, чтобы сейчас переносить матч. Все понимают, что за 3 дня никто за границей не организует матч. Только кротишки могут удивиться, если перенесут весь тур. 
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+1
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Gargantua
"Нам предложили сыграть в Варшаве, но мы отказались, потому что хотим играть во Львове.Хотим быть сейчас в Украине, с украинским народом и провести дерби там, где оно должно быть. А с течением времени в Киеве и Донецке. Если матч будет, то будет во Львове. Мы настаиваем на этом", – сказал Срна в комментарии Tribuna.
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0
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александр венец
Подотрите кто ни будь цигану сопли...хоть в Варшаве,хоть во Львове всё равно дынамо д,н,о!!!
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-1
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