Источник: Матч Шахтер – Динамо переносить не планируют

Центральный матч седьмого тура УПЛ между «Шахтером» и «Динамо» могут не переносить, как сообщалось ранее. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

Также могут быть сыграны почти все встречи этого тура, но окончательное решения будут принимать не в руководстве украинского футбола.

«Судьбу проведения матчей 7-го тура УПЛ определят областные военные администрации. На данный момент полностью перенесенным можно называть только матч «Черноморец» – «Кривбасс», который состоится 2 декабря.

Под вопросом время проведения матча «Колос» – «Заря», который хозяева готовы проводить на домашнем стадионе. Игра «Металлист-1925» – «Львов» может быть перенесена из Киева на запад Украины. Ничто вроде бы не угрожает проведению встречи «Металлист» – «Ворскла» в Ужгороде. В штатном режиме готовится к матчу с «Рухом» «Днепр-1».

Если не случится ничего удивительного, должно состояться и украинское классическое «Шахтер» – «Динамо», – сказано в сообщении.

Отметим, что матчи седьмого тура УПЛ намечены на 14-16 октября. В воскресенье «Шахтер» должен принимать «Динамо» на «Арене Львов».