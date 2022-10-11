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Украина. Премьер лига
11 октября 2022, 14:02 | Обновлено 11 октября 2022, 15:27
3032
14

Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат

«Шахтер и «Динамо» в воскресенье, вероятно, не сыграют

11 октября 2022, 14:02 | Обновлено 11 октября 2022, 15:27
3032
14
Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат
Генштаб ВСУ

Следующий тур УПЛ с большой долей вероятности будет перенесен из-за массовых ракетных обстрелов рашистов. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«УАФ и УПЛ в данный момент принимают решение о возможности отмены следующего тура и приостановке чемпионата. Киевские матчи на выходных отменены», – сказано в сообщении.

Отметим, что матчи седьмого тура УПЛ намечены на 14-16 октября. В воскресенье «Шахтер» должен принимать «Динамо» на «Арене Львов».

По данным Генштаба ВСУ, 10 октября рф выпустила 84 крылатых ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 - иранские «Шахид-136». Средства ПВО уничтожили 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа «камикадзе»).

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Комментарии 14
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Злий Глобинець
Є такий вислів: "Не все так однозначно". Обстріли лише 2 дні. Носять багато в чому "демонстраційний" характер, щоб показати "успіхи" рашистів на фронтах, яких (успіхів) немає. Та й усі експерти, зарубіжні і наші, висловлюють думку, що у раші не вистачить ракет і дронів, щоб довго обстрілювати нас із такою ж інтенсивністю.
А раптом завтра ядерний удар? Імовірність такого не нульова, правда ж? То що, припиняти геть усе, крім процесів, спрямованих на фізичне виживання людей? 
Футболісти такі ж люди, нічим не кращі електриків чи комбайнерів. Так тим за копійки треба ризикувати життям і здоров'ям, а футболістам за мільйони - ні? І які після зупинки будуть результати в єврокубках - страшно навіть уявити.
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Игорь Петров
Давно пора и всем на фронт родину защищать, а то одни кровь льют, а другие мячик катают.
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-1
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Gargantua
таких обстрелов уже не будет, нет смысла переходить опять в катакомбный режим.
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-1
Выталкиватель парашутистов
Авантюра с началом чемпионата Украины подходит к своему логическому завершению. Сейчас рашистам уже все равно куда запускать ракеты - по ВСУ, по жилым домам или по стадионам . Если раньше они еще как-то оправдывали попадания ракет в города по жилым домам, что, мол,они целились в военные объекты, то сейчас они даже этого не говорят. Так что лучше все остановить и не рисковать нашими футболистами. 
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-1
AK.228
логічно і правильно
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-1
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