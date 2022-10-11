Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат

Следующий тур УПЛ с большой долей вероятности будет перенесен из-за массовых ракетных обстрелов рашистов. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«УАФ и УПЛ в данный момент принимают решение о возможности отмены следующего тура и приостановке чемпионата. Киевские матчи на выходных отменены», – сказано в сообщении.

Отметим, что матчи седьмого тура УПЛ намечены на 14-16 октября. В воскресенье «Шахтер» должен принимать «Динамо» на «Арене Львов».

По данным Генштаба ВСУ, 10 октября рф выпустила 84 крылатых ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 - иранские «Шахид-136». Средства ПВО уничтожили 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа «камикадзе»).