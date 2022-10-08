Не Лондон и Варшава. Шахтер и Динамо определились с местом проведения матча
Игра состоится во Львове
Матч 7-го тура чемпионата Украины между «Шахтером» и «Динамо» состоится во Львове на Арене Львов. Об этом договорились оба клуба.
Игра пройдет 16 октября, начало в 17:00.
Ранее была информация о том, что оба клуба хотели провести матч в Лондоне. Сообщается, что не удалось договориться об аренде одного из лондонских стадионов, которые постоянно заняты матчами АПЛ и еврокубков.
Кроме того, была идея провести матч в Варшаве, но в итоге команды сыграют во Львове.
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