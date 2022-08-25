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  4. Источник: матч УПЛ Динамо – Шахтер может пройти в Лондоне
Украина. Премьер лига
25 августа 2022, 23:27 |
1015
2

Источник: матч УПЛ Динамо – Шахтер может пройти в Лондоне

Выручка будет отправлена на нужды ВСУ

25 августа 2022, 23:27 |
1015
2
Источник: матч УПЛ Динамо – Шахтер может пройти в Лондоне
ФК Шахтер Донецк

Матч 7-го тура УПЛ «Шахтер» - «Динамо» Киев может пройти в Лондоне. Об этом сообщает «Трибуна» со ссылкой на источники, близкие к «Шахтеру».

Сейчас решаются организационные вопросы по поводу матча. Вся выручка с продажи билетов будет передана на гуманитарные нужды и ВСУ.

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу идею поддержал. Матч должен пройти 15 октября.

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Источник Трибуна
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Комментарии 2
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avk2307
Трансляція у кого? Плюси?сетанта?
Sky sport? Смішно просто.
Благодійні матчі грають з командами вболівальники яких можуть заплатити за візит на стадіон і задонатити. А так як федерація веде переговори,  то українські вболівальники  не побачать трансляцію а англійські не прийдуть.
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