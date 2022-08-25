Источник: матч УПЛ Динамо – Шахтер может пройти в Лондоне

Матч 7-го тура УПЛ «Шахтер» - «Динамо» Киев может пройти в Лондоне. Об этом сообщает «Трибуна» со ссылкой на источники, близкие к «Шахтеру».

Сейчас решаются организационные вопросы по поводу матча. Вся выручка с продажи билетов будет передана на гуманитарные нужды и ВСУ.

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу идею поддержал. Матч должен пройти 15 октября.