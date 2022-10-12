ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя

Именитый полузащитник «Реала» Лука Модрич нашел время встретиться с 7-летним Ильей Костушевичем из Мариуполя. Мальчик остался сиротой из-за российской армии, которая убила родителей Ильи в результате авиаобстрела.

Илья получил футболку «Реала», а взамен подарил хорватскому игроку браслет из стали Азовстали.