Лига чемпионов12 октября 2022, 17:11 | Обновлено 12 октября 2022, 17:23
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ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
Взамен игрок получил браслет Азовстали
12 октября 2022, 17:11 | Обновлено 12 октября 2022, 17:23
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Именитый полузащитник «Реала» Лука Модрич нашел время встретиться с 7-летним Ильей Костушевичем из Мариуполя. Мальчик остался сиротой из-за российской армии, которая убила родителей Ильи в результате авиаобстрела.
Илья получил футболку «Реала», а взамен подарил хорватскому игроку браслет из стали Азовстали.
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