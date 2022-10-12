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Лига чемпионов
12 октября 2022, 17:11 | Обновлено 12 октября 2022, 17:23
1707
0

ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя

Взамен игрок получил браслет Азовстали

12 октября 2022, 17:11 | Обновлено 12 октября 2022, 17:23
1707
0
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
Getty Images/Global Images Ukraine

Именитый полузащитник «Реала» Лука Модрич нашел время встретиться с 7-летним Ильей Костушевичем из Мариуполя. Мальчик остался сиротой из-за российской армии, которая убила родителей Ильи в результате авиаобстрела.

Илья получил футболку «Реала», а взамен подарил хорватскому игроку браслет из стали Азовстали.

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Источник Sport.ua
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