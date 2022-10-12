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Украина. Премьер лига
12 октября 2022, 21:12 | Обновлено 12 октября 2022, 21:46
4217
6

ЛУЧЕСКУ: «У нас остался только один вратарь. И мы взяли 17-летнего кипера»

Главный тренер «Динамо»​​​​​​​ провел пресс-конференцию перед игрой с «Ренном»

12 октября 2022, 21:12 | Обновлено 12 октября 2022, 21:46
4217
6
ЛУЧЕСКУ: «У нас остался только один вратарь. И мы взяли 17-летнего кипера»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу провел пресс-конференцию на стадионе «Краковия» в Кракове за день до поединка 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с французским «Ренном».

– Мистер, какая ситуация с травмой Бойко и насколько Нещерет готов к матчу с «Ренном»?

– У нас остался только один здоровый вратарь – Нещерет. И он, конечно, будет играть с «Ренном». Руслан тренируется с нами не так давно, прошло всего 10 дней после того, как он восстановился после своей травмы. Однако мы ему доверяем и верим в его лучшие качества.

У Бойко травма практически такая же, как у Шапаренко – крестообразная связка. Денис останется вне футбола на шесть месяцев. На консультации в Барселоне ему сказали, что необходима операция.

В связи с кадровыми проблемами на вратарской позиции сейчас к нашей команде присоединился еще один голкипер – 17-летний Авраменко.

– Как вы себя чувствуете в Кракове, где «Динамо» проводит домашние матчи?

– Да, мы проводим здесь номинально домашние матчи, но скорее играем на нейтральном поле. Хотя это не столь большая проблема, больше сложностей приносят постоянные переезды. Дорога из Львова в Краков занимает не менее 7 часов, поэтому восстановление игроков после матчей является основной проблемой. Возможно, поэтому последний поединок был проигран на последней минуте, нам не хватило функциональной готовности. Однако нужно играть с холодной головой, ждать своего шанса и через футбол показать поддержку Украины.

– Где команду застали недавние массированные ракетные удары по всей территории Украины?

– Мы как раз были в пути, переезжали из Львова в Краков. Прибыли в Польшу достаточно поздно, но все равно вечером провели тренировку на поле у ​​гостиницы, где не было хорошего освещения. Так же провели там тренировку и вчера, но я считаю, что это даже к лучшему. Это тренирует у игроков уверенность, концентрацию и взаимодействие с партнерами.

– После трех туров в Лиге Европы Динамо находится на четвертой позиции в своей группе. Как вы оцените первую половину группового этапа?

– К сожалению, результат неутешительный. Это произошло потому, что у нас много травмированных игроков, к тому же не удалось провести трансферы, которые мы хотели совершить. Что касается игры, то, по-моему, ребята стараются и выкладываются на максимум. Мы не заслуживали проиграть все эти три матча. Продолжаем работать и попытаемся продемонстрировать свою лучшую игру.

– Как вы считаете, нужно ли играть с «Шахтером» во Львове в этот уик-энд?

– Сначала планировалось, что матч пройдет в Лондоне, все было распланировано. Однако во время последних российских атак мы находились во Львове, игроки все слышали и ощущали. Они беспокоятся и переживают за свои семьи. Мне кажется, что возвращаться во Львов сейчас, возможно, не самая лучшая идея.

Мы предложили несколько вариантов: сыграть в Варшаве, в Кракове, или во Львове, но чуть позже – в понедельник или вторник, поскольку «Шахтер» играл вчера, а мы играем завтра. У нас будет очень мало времени на восстановление и переезд, мы сможем провести максимум одну тренировку. Поэтому ждем ответа от «Шахтера», УАФ и УПЛ.

Именно в то время, когда происходили эти ракетные атаки, у нас была запланированная тренировка. Но нам разрешили выехать за границу, так что планы изменились. Это не наше решение, нужно найти общее решение в этой ситуации. Мы предлагаем альтернативные варианты и ждем ответа.

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Динамо Киев Лига Европы Динамо - Ренн Ренн Мирча Луческу Юрий Авраменко Денис Бойко пресс-конференция
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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 6
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Veter
7 часов)))
Напомнить как клубы Первой лиги Союза из Украины летали играть спарку в Хабаровск против СКА, а потом в Омск против Иртыша. Или в Ташкент, а оттуда в Душанбе. И как то же играли и ещё пробивались в Высшую лигу.
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Gargantua
Шапаренко, Бойко, Лучкевич. А кто еще?
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Макс Максов
Щось у багатьох українських футболістів, хрести рвуться останнім часом... Просто збіг, чи є якісь причини?
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0
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