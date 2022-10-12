Птенцы Пепа. Пять экс-подопечных Гвардиолы, ныне работающих тренерами

Хосеп Гвардиола – один из лучших футбольных тренеров современности, в чем не возникает никаких сомнений даже у заядлых критиков испанца. На его счету две победы в Лиге чемпионов, три – на клубном чемпионате мира, четыре титула чемпиона Англии и по три триумфа в чемпионатах Германии и Испании. И этого всего Гвардиола сумел добиться к 51 году – согласитесь, для наставника возрасту весьма незначительному, хотя сам Пеп неоднократно и заявлял о нежелании работать до «глубоких седин».

Несмотря на то, что Гвардиолу нельзя назвать возрастным тренером, в мировом футболе появилась уже целая мини-плеяда молодых наставников, которые ранее успели поиграть под руководством Пепа. Некоторые из них работают на топовом уровне, другие – только пытаются к нему продвигаться. Удастся ли хоть кому-то из них превзойти учителя? Увидим в будущем, а пока предлагаем пятерку наиболее перспективных, с нашей точки зрения, молодых специалистов из числа экс-подопечных Гвардиолы…

Рафаэль Маркес

Возраст: 43 года

Гражданство: Мексика

Команда: «Барселона Атлетик»

Getty Images/Global Images Ukraine

В качестве футболиста Рафаэль Маркес, выступавший на позиции центрального защитника, провел в «Барселоне» семь лет – с 2003-го по 2010-й. За это время мексиканцу удалось сыграть в 242 поединках за «блаугранас» в рамках всех турниров, но подавляющее большинство матчей он провел под руководством Франка Райкарда (182). У Хосепа Гвардиолы, который пришел на смену нидерландцу летом 2008 года, Маркес не был ключевым исполнителем, однако выходил на поле также достаточно часто.

Уйти из «Барселоны» Маркес решил летом 2010 года, когда получил выгодное предложение из-за океана от «Нью-Йорк Ред Буллз». Впоследствии вернулся на родину, где поиграл за «Леон», но вскоре снова отправился в Европу – в итальянскую «Верону», где провел полтора года. Завершил карьеру Рафаэль на родине в рядах родного для себя «Атласа». Произошло это летом 2018 года, после чего Маркес сразу же стал спортивным директором этого клуба.

В качестве функционера экс-центрбеку «Барселоны» удалось продержаться недолго. Всего через год он ушел с должности, и больше года фактически оставался не у дел. Вернуться в футбол Маркесу удалось только в начале сентября 2020 года, когда его на должность тренера юношеской команды позвала испанская «Алькала». Что правда, и там Рафаэль не задержался, уже в марте следующего года получив «вольную».

В июле нынешнего года Рафаэль Маркес возглавил молодежную команду «Барселоны» - «Барселону Атлетик», которую нередко еще называют «Барселона» В или «Барселона» II. Мексиканскому специалисту был предложен двухлетний контракт, и пока он показывает себя весьма неплохо – каталонцы идут в лидирующей группе в третьем по силе дивизионе испанского профессионального футбола. Возможно, с Рафаэлем Маркесом в «Барселоне» связывают определенные надежды в будущем, так как нельзя забывать, что Хосеп Гвардиола до перехода на должность коуча первой команды «блаугранас» также работал в «Барселоне Атлетик».

Тьерри Анри

Возраст: 45 лет

Гражданство: Франция

Команда: сборная Бельгии (ассистент)

Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный в прошлом форвард лондонского «Арсенала» и национальной сборной Франции Тьерри Анри оказался в «Барселоне» за год до того, как эту команду принял Хосеп Гвардиола. На тот момент француз был уже достаточно возрастным игроком, но именно его опыт и голеадорские способности привлекли боссов «блаугранас», что и вылилось в сделку.

Всего за «Барселону» Анри провел три сезона, сыграв в 121 поединке и забив 49 мячей. При Гвардиоле француз также имел неплохую статистику, как в появлениях на поле (74), так и в голах (30). Тьерри сыграл важную роль в знаменитом требле, который удалось сделать «Барселоне» по итогам сезона-2008/09, выиграв национальные чемпионат и Кубок, а также Лигу чемпионов. Но уже через год Анри, как и Рафаэль Маркес, получил выгодное предложение из США от «Нью-Йорк Ред Буллз», отказываться от которого не пожелал. В итоге Тьерри еще и за американскую команду отыграл 135 матчей, отличившись 52 забитыми мячами, а в начале 2015 года принял решение о завершении карьеры игрока.

Вскоре Анри позвал к себе лондонский «Арсенал», где француз более года работал одним из тренеров в юношеской команде. Покинуть эту работу Тьерри вынудило предложение от Роберто Мартинеса, который позвал француза к себе в тренерский штаб в национальной сборной Бельгии. Это позволило Анри заявить о себе, и еще через два года сделать новый шаг вперед в карьере – возглавить «Монако». Увы, там дела у Тьерри не заладились, и он очень скоро был отправлен в отставку. Зато продолжил самостоятельную работу, когда возглавил канадский «Монреаль», где сумел отработать уже побольше – почти полтора года.

В конце августа 2021 года Тьерри Анри вернулся в тренерский штаб Роберто Мартинеса в сборной Бельгии. Ныне его, что вполне объяснимо, устраивает роль «второго плана», так как в самостоятельной работе французу ярко показать себя пока не удавалось. Впрочем, как будет дальше – неизвестно. Возможно, Анри вскоре и вовсе перейдет на работу функционера, так как в конце августа стал одним из совладельцев итальянского «Комо».

Габриэль Милито

Возраст: 42 года

Гражданство: Аргентина

Команда: «Аргентинос Хуниорс»

Getty Images/Global Images Ukraine

Игравший на позиции центрального защитника аргентинец Габриэль Милито никогда не являлся ключевой фигурой для «Барселоны» Хосепа Гвардиолы. Его подписали летом 2007 года из «Сарагосы» за 20 миллионов евро, и в первый год при Франке Райкарде южноамериканец регулярно появлялся на поле, как в чемпионате, так и в матчах Лиги чемпионов. Однако все изменилось с приходом Гвардиолы, предпочитавшим делать ставку на других исполнителей.

В итоге из 76 матчей, сыгранных за «Барселону», Милито 42 провел в первом сезоне при Райкарде, и 34 – в трех последующих, но уже при Гвардиоле. Справедливости ради, стоит вспоминать, что когда Пеп пришел в команду, Габриэль находился в лазарете из-за тяжелейшей травмы крестообразных связок, на восстановление от которой у него ушло порядка 18 месяцев…

В августе 2011 года Милито на правах свободного агента перешел в родной аргентинский «Индепендьенте», где спустя 12 месяцев заявил о завершении игровой карьеры – всего в 31 год… После этого Габриэль несколько лет отработал с резервными командами «Индепендьенте», а в апреле 2015-го возглавил «Эстудиантес», где руководил коллективом до конца календарного года. Впоследствии Милито поработал наставником «Индепендьенте», чилийского «О’Хиггинса», и вновь – «Эстудиантеса», но нигде надолго не задерживался и громких успехов не добивался.

С января минувшего года Милито является коучем «Аргентинос Хуниорс». Если первый сезон ушел у Габриэля и его подопечных «на раскачку», то в нынешнем они выглядят весьма достойно и в определенные отрезки времени даже возглавляли турнирную таблицу. Поэтому в «Аргентинос Хуниорс» с коучем заключили контракт до конца следующего года и наверняка связывают с молодым наставником серьезные надежды, если, конечно, тот не получит приглашение из Европы, где в статусе тренера ему работать возможность еще не предоставлялась.

Венсан Компани

Возраст: 36 лет

Гражданство: Бельгия

Команда: «Бернли»

Getty Images/Global Images Ukraine

В 2008 году, когда Хосеп Гвардиола пришел в «Барселону», молодой центрбек «Гамбурга» Венсан Компани за 8,5 миллионов евро перебрался в «Манчестер Сити». На тот момент «горожане» имели серьезные амбиции и много денег, но еще не добивались громких успехов, к которым их впоследствии приучил Гвардиола.

Ключевой фигурой на поле для «Манчестер Сити» Компани в основном являлся до прихода Гвардиолы, но не из-за задумок испанского коуча, а из-за очень частых проблем со здоровьем. Именно травмы футболиста вынуждали Пепа искать другие варианты в центре обороны, а к услугам Компани коуч обращался только тогда, когда был более-менее уверен в хороших физических кондициях бельгийца. Всего за «горожан» Венсан провел 360 матчей, и лишь 62 из них – под руководством Гвардиолы…

Летом 2019 года, после одиннадцати лет пребывания в «Манчестер Сити», Компани принял решение о возвращении на родину. В Бельгии он сезон провел в «Андерлехте», после чего окончательно осознал, что проблемы со здоровьем больше не позволяют ему играть на максимуме способностей и таланта. Примечательно, что переходил в «Андерлехт» Компани в статусе играющего тренера, а окончательно главным тренером команды стал сразу же после оглашении о завершении карьеры игрока.

В статусе полноценного наставника «Андерлехта» Компани провел два года, и пускай это оказались не лучшие времена для брюссельского клуба, сам Венсан заявил о себе, как о достаточно перспективном тренере. Этот факт и позволил Компани летом нынешнего года вернуться в Англию – его позвал «Бернли», выступающий в Чемпионшипе. И пока, надо отметить, молодой бельгиец достаточно хорошо показывает свои тренерские способности, так как его команда идет в зоне плей-офф за право выхода в АПЛ, где Компани смог бы сыграть уже и против команды своего учителя – «Манчестер Сити»…

Хави

Возраст: 42 года

Гражданство: Испания

Команда: «Барселона»

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще в качестве футболиста Хави являлся одним из лучших подопечных у Хосепа Гвардиолы в «Барселоне». Блистательному хавбеку удалось стать ключевой фигурой для «блаугранас» задолго до прихода на тренерский мостик Пепа, но и при нем Хави оставался тем, от кого в серьезной степени зависел результат каждого конкретного матча. Более того, именно при Гвардиоле полузащитник по-настоящему расцвел, ведь если в 224 матчах при Райкарде на его счету было 23 гола и 45 ассистов, то при Пепе в 208 играх он забил 36 мячей и выполнил 82 результативные передачи на партнеров.

Что правда, уговорить Хави оставаться в «Барсе» до последнего не удалось ни Гвардиоле, ни руководству клуба. Летом 2015-го, когда хавбеку было уже 35, он принял предложение о переезде в Катар – на сумасшедшую зарплату, которую ему выразил готовность платить «Аль-Садд». В составе этого коллектива Хави отыграл четыре сезона, а после долгожданного завоевания чемпионского титула в 2019 году, объявил о завершении карьеры.

Но уезжать из Катара Хави не пожелал, тот час же став главным тренером «Аль-Садда». Отсутствие наставнического опыта не помешало Хави привести команду к победе в чемпионате Катара-2020/21, после чего в ноябре минувшего года испанец все-таки принял решение о возвращении на родину. «Барселона» как раз отправила в отставку Рональда Кумана и страстно желала заполучить на пост коуча именно Хави. Это удалось, когда 6 ноября 2021 года специалист подписал 3-летний договор о сотрудничестве с «блаугранас». Увы для поклонников каталонцев, с ходу преобразить «Барсу» Хави не удалось, и сезон-2021/22 каталонцы завершили на второй строчке – позади «Реала», но зато впереди «Атлетико».

В нынешнем сезоне Хави с «Барселоной» демонстрирует неплохие результаты в национальном чемпионате, и наверняка захочет реабилитироваться за провальный для команды минувший розыгрыш в Лиге чемпионов. Кстати, в еврокубке не исключено, что Хави удастся на стадии плей-офф пересечься со своим бывшим наставником Хосепом Гвардиолой, с которым, к слову, они в конце 90-х годов минувшего века даже успели плечом к плечу поиграть за «блаугранас», прежде чем Пеп уехал в Италию…