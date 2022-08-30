ОФИЦИАЛЬНО. Тьерри Анри стал совладельцем итальянского клуба Комо

Знаменитый французский форвард Тьерри Анри стал одним из совладельцев итальянского клуба «Комо».

Тьерри Анри пояснил причины своего вложения средств: «Я с большим удовольствием объявляю, что присоединюсь к «Комо» в качестве акционера. Я давно ждал возможности участвовать в таком проекте, как «Комо». Амбициозный клуб. И, прежде всего, клуб, который живет теми же ценностями, что и я: не просто футбольная команда, а реальность, которая помогает местному сообществу».

Деннис Уайз, генеральный директор «Комо», сказал: «Для нас большое удовольствие представить Тьерри Анри, нашего нового акционера, которого в мире футбола не нужно долго представлять. Мы объяснили ему наше видение клуба внутри сообщества и наше стремление выйти в Серию А. И Тьерри решил присоединиться к нашему путешествию. Мы очень рады видеть его в «Комо».

Мирван Суварсо, официальный представитель группы владельцев, продолжил: «Приятно приветствовать Тьерри Анри в семье «Комо». Он разделяет наше видение: клуб и сообщество должны расти и добиваться успеха вместе. На поле и за его пределами он был настоящим мастером игры и станет ценным партнером в будущем».

Ранее совладельцем «Комо», клуба Серии B, стал знаменитый испанский футболист Сеск Фабрегас, который даже продолжает играть в футбол за эту команду.