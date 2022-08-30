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Италия
30 августа 2022, 00:38 | Обновлено 30 августа 2022, 00:45
86
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тьерри Анри стал совладельцем итальянского клуба Комо

Ранее совладельцем «Комо» стал знаменитый испанец Сеск Фабрегас

30 августа 2022, 00:38 | Обновлено 30 августа 2022, 00:45
86
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тьерри Анри стал совладельцем итальянского клуба Комо
ФК Комо. Тьерри Анри (справа)

Знаменитый французский форвард Тьерри Анри стал одним из совладельцев итальянского клуба «Комо».

Тьерри Анри пояснил причины своего вложения средств: «Я с большим удовольствием объявляю, что присоединюсь к «Комо» в качестве акционера. Я давно ждал возможности участвовать в таком проекте, как «Комо». Амбициозный клуб. И, прежде всего, клуб, который живет теми же ценностями, что и я: не просто футбольная команда, а реальность, которая помогает местному сообществу».

Деннис Уайз, генеральный директор «Комо», сказал: «Для нас большое удовольствие представить Тьерри Анри, нашего нового акционера, которого в мире футбола не нужно долго представлять. Мы объяснили ему наше видение клуба внутри сообщества и наше стремление выйти в Серию А. И Тьерри решил присоединиться к нашему путешествию. Мы очень рады видеть его в «Комо».

Мирван Суварсо, официальный представитель группы владельцев, продолжил: «Приятно приветствовать Тьерри Анри в семье «Комо». Он разделяет наше видение: клуб и сообщество должны расти и добиваться успеха вместе. На поле и за его пределами он был настоящим мастером игры и станет ценным партнером в будущем».

Ранее совладельцем «Комо», клуба Серии B, стал знаменитый испанский футболист Сеск Фабрегас, который даже продолжает играть в футбол за эту команду.

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Комо Тьерри Анри Сеск Фабрегас
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