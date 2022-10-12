Левандовски спас игру. Барса и Интер сыграли невероятный триллер

12 октября в 4-м туре Лиги чемпионов «Барселона» и «Интер» сыграли феерический матч, который завершился вничью (3:3).

Барса проигрывала а концовке 1:2 и 2:3, но дважды Роберт Левандовски сравнял счет в последние 10 минут матча. Причем финальный счет был установлен на 90+2 минуте.

В другом матче группы «Бавария» на выезде переиграла «Викторию» Пльзень (4:2).

Немецкий клуб досрочно вышел в плей-офф (12 очков), а «Интер» (7 баллов) и «Барселона» (4 пункта) заочно продолжат борьбу за второе место.

Лига чемпионов. Группа C

4-й тур, 12 октября

Барселона (Испания) – Интер (Италия) – 3:3

Голы: Дембеле, 40, Левандовски, 82, 90+2 – Барелла, 50, Мартинес, 63, Госенс, 89.

Виктория Пльзень (Чехия) – Бавария (Германия) – 2:4

Голы: Влканова, 62, Климент, 75 – Мане, 10, Мюллер, 14, Горецка, 25, 35.

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