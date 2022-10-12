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Лига Чемпионов
Барселона
12.10.2022, FT 3 : 3
Интер Милан
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Лига чемпионов
12 октября 2022, 23:59 | Обновлено 13 октября 2022, 00:40
2529
2

Левандовски спас игру. Барса и Интер сыграли невероятный триллер

В другом матче группы «Бавария» на выезде переиграла «Викторию»

12 октября 2022, 23:59 | Обновлено 13 октября 2022, 00:40
2529
2
Левандовски спас игру. Барса и Интер сыграли невероятный триллер
Getty Images/Global Images Ukraine

12 октября в 4-м туре Лиги чемпионов «Барселона» и «Интер» сыграли феерический матч, который завершился вничью (3:3).

Барса проигрывала а концовке 1:2 и 2:3, но дважды Роберт Левандовски сравнял счет в последние 10 минут матча. Причем финальный счет был установлен на 90+2 минуте.

В другом матче группы «Бавария» на выезде переиграла «Викторию» Пльзень (4:2).

Немецкий клуб досрочно вышел в плей-офф (12 очков), а «Интер» (7 баллов) и «Барселона» (4 пункта) заочно продолжат борьбу за второе место.

Лига чемпионов. Группа C

4-й тур, 12 октября

Барселона (Испания) – Интер (Италия) – 3:3

Голы: Дембеле, 40, Левандовски, 82, 90+2 – Барелла, 50, Мартинес, 63, Госенс, 89.

Виктория Пльзень (Чехия) – Бавария (Германия) – 2:4

Голы: Влканова, 62, Климент, 75 – Мане, 10, Мюллер, 14, Горецка, 25, 35.

Турнирные таблицы

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Интер Милан).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Барселона).
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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Барселона - Интер Роберт Левандовски Виктория Пльзень Бавария
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Источник Sport.ua
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Максим Котов
Самая клоунская защита в мире
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Макс Максов
Врятував, але цього для виходу в плей-офф ЛЧ може не вистачити... Коли таке було, що Барса два сезони підряд в ЛЄ вилітала?)
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0
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