В среду, 12 сентября «Барселона» в четвертом туре Лиги чемпионов дома примет «Интер». Начало матча – в 22:00 по Киеву. Встреча состоится на стадионе «Камп Ноу».

Барселона

Испанский клуб в выездном матче против итальянцев выглядел немного лучше соперников, но на победу на выезде явно не наиграл. «Интер», в свою очередь, вытерпел и за счет таланта Чалханоглу сумел выцарапать важнейшую победу.

В целом, на внутренней арене у команды Хави все неплохо, всего одна ничья при семи победах и равность по набранным очкам с «Реалом». Но в Лиге чемпионов ситуация угрожающая, после двух поражений от конкурентов нужно явно поднажать на евроарене. «Виктория» Пльзень в этом квартете вряди у кого-то сможет отобрать очки, поэтому на решение главного задания остались два матча с прямым соперниками. Снова играть в Лиге Европы такому именитому клубу явно не хочется.

В лазарете «сине-гранатовых» пребывают Кессье, Кристенсен, Кунде, Араухо, Бельерин и Депай, это еще один большой вызов для тренерского штаба каталонцев.

Интер

«Интер», как и большинство итальянских клубов в этом сезоне, немного штормит. Стабильных результатов нет, как и хорошей игры. В чемпионате команда Симоне Индзаги идет на седьмом месте и выход в плей-офф Лиги чемпионов из такой группы был бы шикарным подарком для болельщиков нерадзурри.

Но, судя по матчу в Милане, в среду итальянцы снова будут терпеть и ждать своего шанса. Против немного обескровленной «Барселоны» это может сработать и во второй раз, но шансов на это однозначно меньше.

В среду не сможет помочь команде Брозович, еще несколько игроков, как Лукаку, уже достаточно давно находятся в лазарете. Поэтому сказать, что у итальянцев будет какое-то преимущество в надежных кадрах тоже нельзя.

Ориентировочные составы

«Барселона»: Тер Штеген – Роберто, Пике, Гарсия, Алонсо, Гави, Бускетс, Педри, Дембеле, Левандовски, Фати.

«Интер»: Онана – Шкриниар, де Врей, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Джеко, Мартинес.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем матче победят хозяева. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.44 по линии Parimatch.

12 октября, среда