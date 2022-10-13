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Лига чемпионов
13 октября 2022, 01:25 | Обновлено 13 октября 2022, 01:42
407
0

Барселона – Интер – 3:3. Феноменальный Роберт! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

13 октября 2022, 01:25 | Обновлено 13 октября 2022, 01:42
407
0
Барселона – Интер – 3:3. Феноменальный Роберт! Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

12 октября в 4-м туре Лиги чемпионов «Барселона» и «Интер» сыграли феерический матч, который завершился вничью (3:3).

«Барса» проигрывала в концовке – 1:2 и 2:3, но дважды Роберт Левандовски сравнял счет в последние 10 минут матча. Причем финальный результат был установлен на 90+2 минуте.

«Интер» (7 баллов) и «Барселона» (4 пункта) заочно продолжат борьбу за второе место в группе ЛЧ.

Лига чемпионов. Группа C

4-й тур, 12 октября

Барселона (Испания) – Интер (Италия) – 3:3

Голы: Дембеле, 40, Левандовски, 82, 90+2 – Барелла, 50, Мартинес, 63, Госенс, 89.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Дембеле, 40 мин.

ГОЛ! 1:1. Барелла, 50 мин.

ГОЛ! 1:2. Мартинес, 63 мин.

ГОЛ! 2:2. Левандовски, 82 мин.

ГОЛ! 3:2. Госенс, 89 мин.

ГОЛ! 3:3. Левандовски, 90+2 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Интер Милан).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Барселона).
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Источник Sport.ua
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