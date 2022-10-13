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13 октября 2022, 04:52 | Обновлено 13 октября 2022, 05:12
93
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ХАВИ: «Я зол и огорчен. Ничья – это неудача. Мы сами допустили ошибки»

Главный тренер «Барселоны»​​​​​​​ прокомментировал ничью в матче против «Интера»

13 октября 2022, 04:52 | Обновлено 13 октября 2022, 05:12
93
0
ХАВИ: «Я зол и огорчен. Ничья – это неудача. Мы сами допустили ошибки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал ничью в матче 4-го тура Лиги чемпионов против «Интера» (3:3):

«По правде говоря, считаю, что первый тайм получился блестящим. Мы способны продолжать борьбу – это очевидно. В двух последних играх были фрагменты, которыми я был удовлетворен, но затем мы допускали ошибки из-за потери концентрации внимания.

Мы допустили ошибки, подобные которым нельзя позволять себе в этом турнире. Теперь нам надо положиться на характер и веру в успех, снова взяв себя в руки. В этом розыгрыше мы не проявили себя с лучшей стороны, но у нас еще есть чемпионат, Кубок, Суперкубок на внутренней арене – сезон-то длинный. Тактически замысел был хорош. Возможно, мы сбавили в интенсивности во втором тайме. Мы – команда, так что я не буду выделять кого-либо из игроков. Если Пике, Бускетс, Педри или Дембеле допускают ошибки, значит, это мои неудачи.

Если перед переполненными трибунами вместо победы играешь вничью, значит, для меня это неудача. Это моя ошибка ничуть не в меньшей степени, чем ошибка команды. Как болельщик, коим я тоже являюсь, я зол и огорчен. В прошлом году, когда я возглавил команду, нам нечего было противопоставить в гостях «Баварии». На сей раз это уже не так. Мы сами допустили ошибки. Пришло время самокритики, но при этом в нынешнем розыгрыше дела у нас складываются лучше, чем в прошлом сезоне».

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия:

«Сегодня мы допустили ошибки, которых на таком уровне совершать нельзя. Игра получилась, какой мы и хотели ее видеть: с высоким прессингом, с отбором мяча. Наша потребность состояла в том, чтобы продолжать и дальше игру в таком режиме, но во втором тайме мы уже не так хорошо контролировали ситуацию, как до этого. А как только мы рискнули остаться с тремя защитниками, нас прикончили за 15 минут».

Видеообзор матча Барселона – Интер – 3:3

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Интер Милан).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Барселона).
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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Барселона - Интер Хави Эрик Гарсия
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Источник УЕФА
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