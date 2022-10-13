Лига конференций13 октября 2022, 00:38 | Обновлено 13 октября 2022, 00:55
224
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Пресс-конференция Кучера в Лихтенштейне была отменена по странной причине
В Вадуце не оказалось журналистов, желающих посетить мероприятие
13 октября 2022, 00:38 | Обновлено 13 октября 2022, 00:55
224
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Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер не принял участие в пресс-конференции в Лихтенштейне по странной причине.
Как оказалось, пресс-конференция была отменена, поскольку в Вадуце не оказалось журналистов, желающих посетить мероприятие.
Матч 4-го тура Лиги конференций между «Вадуцем» и СК «Днепр-1» состоится 13 октября в 22:00 по Киеву.
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