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  4. Пресс-конференция Кучера в Лихтенштейне была отменена по странной причине
Лига конференций
13 октября 2022, 00:38 | Обновлено 13 октября 2022, 00:55
224
1

Пресс-конференция Кучера в Лихтенштейне была отменена по странной причине

В Вадуце не оказалось журналистов, желающих посетить мероприятие

13 октября 2022, 00:38 | Обновлено 13 октября 2022, 00:55
224
1
Пресс-конференция Кучера в Лихтенштейне была отменена по странной причине
СК Днепр-1. Александр Кучер

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер не принял участие в пресс-конференции в Лихтенштейне по странной причине.

Как оказалось, пресс-конференция была отменена, поскольку в Вадуце не оказалось журналистов, желающих посетить мероприятие.

Матч 4-го тура Лиги конференций между «Вадуцем» и СК «Днепр-1» состоится 13 октября в 22:00 по Киеву.

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Вадуц – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
Днепр-1 Вадуц Лига конференций Вадуц - Днепр-1 Александр Кучер пресс-конференция
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Источник СК Днепр-1
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Макс Максов
Великий ажіотаж, навколо матчу)
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