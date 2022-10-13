КУЧЕР: «Ребята будут играть с двойной энергией, чтобы порадовать фанатов»

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер прокомментировал клубной пресс-службе предстоящий матч 4-го тура Лиги конференций против «Вадуца», который состоится 13 октября в 20:00.

Из-за отсутствия журналистов предматчевая пресс-конференция «Днепра-1» в Вадуце была отменена.

– Завтра команда должна провести очень важный матч. Какую работу над ошибками вы провели через неделю?

– Мы понимаем, что «Вадуц» – хорошая, агрессивная команда, играющая за счет стандартов и контратак. Предстоит внимательнее сыграть против них в этих компонентах. Конечно, нужно и реализовывать собственные моменты.

– Сейчас команда находится в жестком игровом ритме между двумя турнирами. Трудно, но, как говорят футболисты, лучше почаще играть, чем тренироваться?

– Конечно, играть всегда приятнее. Да, у нас много переездов, перелеты. В такой ситуации еще более важным становится восстановление. Игроки должны проходить все процедуры, массажи, следить за спящим режимом. Будем готовиться дальше.

– Эта неделя особенно трудна для всей Украины. Как это влияет на подготовку?

– Да, это очень непросто, ведь все следят, понимают и беспокоятся о родных. Ребята очень волнуются, но вместе с тем будут делать все возможное, чтобы в это тяжелое время принести положительные эмоции. Уверен, что они будут играть с двойной энергией, чтобы порадовать наших граждан.

– На днях настоящее горе произошло в семье Александра Назаренко. Как команда поддерживает своего игрока?

– Да, хочу от своего имени, всех тренеров и ребят выразить соболезнования Саше и его семье. Это очень тяжелый урон, и мы хотим его поддержать. Мы вместе найдем силы, чтобы помочь ему это пережить.