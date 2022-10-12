Ястремская проиграла обидчице Костюк на турнире в Румынии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№94 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Румынии.

Во втором круге украинка проиграла Жасмин Паолини из Италии (№78 WTA).

Клуж-Напока. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Жасмин Паолини (Италия) – 4:6, 1:6

Это была пятая встреча теннисисток, украинка проиграла в четвертый раз.

В первом круге Паолини остановила еще одну украинку Марту Костюк.

В следующем круге Жасмин сразится против Юле Нимайер (№74 WTA) или Камиллы Рахимовой (№127 WTA).