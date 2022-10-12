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WTA
12 октября 2022, 19:06 | Обновлено 12 октября 2022, 19:11
430
8

Ястремская проиграла обидчице Костюк на турнире в Румынии

Даяна снова уступила Жасмин Паолини

12 октября 2022, 19:06 | Обновлено 12 октября 2022, 19:11
430
8
Ястремская проиграла обидчице Костюк на турнире в Румынии
Transylvania Open. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№94 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Румынии.

Во втором круге украинка проиграла Жасмин Паолини из Италии (№78 WTA).

Клуж-Напока. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Жасмин Паолини (Италия) – 4:6, 1:6

Это была пятая встреча теннисисток, украинка проиграла в четвертый раз.

В первом круге Паолини остановила еще одну украинку Марту Костюк.

В следующем круге Жасмин сразится против Юле Нимайер (№74 WTA) или Камиллы Рахимовой (№127 WTA).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Sergiy20
Зверніть увагу на підсумкові числа. Даяна зробила 54 невимушені помилки, а Паоліні виграла 57 розіграшів за матч, тобто італійка самостійно виграла лише 3 розіграші, а всі решта їй подарувала Даяна. Оце так рівень! 
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
sirjoga
Даяна як і Марта дуже талановита тенісистка. Але їм ще зарано грати з такою зіркою як Паоліні. 
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+6
Александр Ад
подивитися на кількість помилок гравців  54-18!Про що можно говорити?І це продовжуется вже дуже довгий час
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+5
igor semenyk
Якщо Паоліні зірка,то я "іспанський льотчик",ви краще подивіться на кількість не вимушених помилок,що в Костюк,що в Ястремськоі,з таким багажем грати хіба що з начинаючими.
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+4
Vlad Ltava
Безнадійна 
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+3
Spectra
Повезло Паолини с сеткой. По сути Марта играла на неё, а Даяна почти все очки подарила. Дальше возможно Нимайер которая тоже может все по аутам расстрелять. Крч не сетка, а сказка...
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0
Обсервер Влад
Зате Сачко і Лопатецька перемогли по одному супернику на неймовірно престижних турнірах - челенджері та ITF віповідно. Гордість за український теніс 
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0
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