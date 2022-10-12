Ястремская проиграла обидчице Костюк на турнире в Румынии
Даяна снова уступила Жасмин Паолини
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№94 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Румынии.
Во втором круге украинка проиграла Жасмин Паолини из Италии (№78 WTA).
Клуж-Напока. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Жасмин Паолини (Италия) – 4:6, 1:6
Это была пятая встреча теннисисток, украинка проиграла в четвертый раз.
В первом круге Паолини остановила еще одну украинку Марту Костюк.
В следующем круге Жасмин сразится против Юле Нимайер (№74 WTA) или Камиллы Рахимовой (№127 WTA).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Якобы клуб не выполнил условия сделки
Главный тренер пытается вывести команду из кризиса