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Лига чемпионов
13 октября 2022, 01:10 | Обновлено 13 октября 2022, 01:27
328
0

4-й тур ЛЧ. Бавария, Наполи, Брюгге пробились в плей-офф. Турнирные таблицы

12 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов

13 октября 2022, 01:10 | Обновлено 13 октября 2022, 01:27
328
0
4-й тур ЛЧ. Бавария, Наполи, Брюгге пробились в плей-офф. Турнирные таблицы
Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов в четырех группах. Ниже приведены их результаты.

Уже определено, что «Бавария», «Наполи», «Брюгге» пробились в плей-офф. Эти три клуба являются единоличными лидерами своих групп.

Лига чемпионов 2022/23

4-й тур, 12 октября

  • 19:45 Атлетико – Брюгге – 0:0
  • 19:45 Наполи – Аякс – 4:2
  • 22:00 Байер – Порту – 0:3
  • 22:00 Барселона – Интер – 3:3
  • 22:00 Виктория П – Бавария – 2:4
  • 22:00 Рейнджерс – Ливерпуль – 1:7
  • 22:00 Спортинг – Марсель – 0:2
  • 22:00 Тоттенхэм – Айнтрахт – 3:2

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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