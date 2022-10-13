Лига чемпионов13 октября 2022, 01:10 | Обновлено 13 октября 2022, 01:27
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4-й тур ЛЧ. Бавария, Наполи, Брюгге пробились в плей-офф. Турнирные таблицы
12 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов
13 октября 2022, 01:10 | Обновлено 13 октября 2022, 01:27
328
0
11 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов в четырех группах. Ниже приведены их результаты.
Уже определено, что «Бавария», «Наполи», «Брюгге» пробились в плей-офф. Эти три клуба являются единоличными лидерами своих групп.
Лига чемпионов 2022/23
4-й тур, 12 октября
- 19:45 Атлетико – Брюгге – 0:0
- 19:45 Наполи – Аякс – 4:2
- 22:00 Байер – Порту – 0:3
- 22:00 Барселона – Интер – 3:3
- 22:00 Виктория П – Бавария – 2:4
- 22:00 Рейнджерс – Ливерпуль – 1:7
- 22:00 Спортинг – Марсель – 0:2
- 22:00 Тоттенхэм – Айнтрахт – 3:2
Турнирные таблицы
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