4-й тур ЛЧ. Бавария, Наполи, Брюгге пробились в плей-офф. Турнирные таблицы

11 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов в четырех группах. Ниже приведены их результаты.

Уже определено, что «Бавария», «Наполи», «Брюгге» пробились в плей-офф. Эти три клуба являются единоличными лидерами своих групп.

Лига чемпионов 2022/23

4-й тур, 12 октября

19:45 Атлетико – Брюгге – 0:0

19:45 Наполи – Аякс – 4:2

– Аякс – 4:2 22:00 Байер – Порту – 0:3

– 0:3 22:00 Барселона – Интер – 3:3

– 3:3 22:00 Виктория П – Бавария – 2:4

– 2:4 22:00 Рейнджерс – Ливерпуль – 1:7

– 1:7 22:00 Спортинг – Марсель – 0:2

– 0:2 22:00 Тоттенхэм – Айнтрахт – 3:2

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