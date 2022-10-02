Разгром от Шахтера, успешный дебют Де Дзерби, где будет работать Петраков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 1 октября.

1А. Шахтер с теннисным счетом обыграл Металлист во Львове и стал лидером

Донецкий клуб стал единоличным лидером Премьер-лиги

1Б. Днепр-1 разгромил Львов в матче УПЛ. Команда идет без потерь очков

Матч был приостановлен из-за воздушной тревоги

1В. Ворскла минимально обыграла Ингулец

Полтавчане завершали матч в меньшинстве

2А. Драматичный дебют Де Дзерби против Ливерпуля, победа Эвертона Миколенко

Роберто Де Дзерби дебютировал в чемпионате Англии

2Б. АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм

«Канониры» продолжают лидировать в АПЛ

3. Динамо расторгло контракт с бельгийским футболистом

Сотрудничество прекратилось по обоюдному согласию

4. Сняла маску? Натурализованная Украиной россиянка изменила риторику о войне

Ольга Абрамова заявила, что восхищается российскими добровольцами

5. Почему сборная Украины не решила свои задачи. Дело не только в Петракове

Блогер Sport.ua не считает, что нужно вешать всех собак на главного тренера

6. Женская сборная США выиграла чемпионат мира по баскетболу

В финале американки победили команду Китай

7. Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки

Наставник национальной сборной Украины может возглавить одну из юношеских команд

8А. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У всего Шахтера позитивные эмоции перед Реалом»

Тренер оценил разгромную победу в матче УПЛ и подготовку к Лиге чемпионов

8Б. Александр КУЧЕР: «Переживали, но парни очень хорошо справились»

Главный тренер «Днепра-1» прокомментировал победу своих подопечных

9. Ребров будет зарабатывать в сборной Украины вдвое меньше, чем Шевченко

Наставнику «Аль-Айна» придется пойти на понижение оклада ради национальной команды

10. Соболь забил, Яремчук вышел на замену, Брюгге победил

Команда находится в топ-3 чемпионата