Разгром от Шахтера, успешный дебют Де Дзерби, где будет работать Петраков
Главные новости за 1 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 1 октября.
1А. Шахтер с теннисным счетом обыграл Металлист во Львове и стал лидером
Донецкий клуб стал единоличным лидером Премьер-лиги
1Б. Днепр-1 разгромил Львов в матче УПЛ. Команда идет без потерь очков
Матч был приостановлен из-за воздушной тревоги
1В. Ворскла минимально обыграла Ингулец
Полтавчане завершали матч в меньшинстве
2А. Драматичный дебют Де Дзерби против Ливерпуля, победа Эвертона Миколенко
Роберто Де Дзерби дебютировал в чемпионате Англии
2Б. АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
«Канониры» продолжают лидировать в АПЛ
3. Динамо расторгло контракт с бельгийским футболистом
Сотрудничество прекратилось по обоюдному согласию
4. Сняла маску? Натурализованная Украиной россиянка изменила риторику о войне
Ольга Абрамова заявила, что восхищается российскими добровольцами
5. Почему сборная Украины не решила свои задачи. Дело не только в Петракове
Блогер Sport.ua не считает, что нужно вешать всех собак на главного тренера
6. Женская сборная США выиграла чемпионат мира по баскетболу
В финале американки победили команду Китай
7. Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки
Наставник национальной сборной Украины может возглавить одну из юношеских команд
8А. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У всего Шахтера позитивные эмоции перед Реалом»
Тренер оценил разгромную победу в матче УПЛ и подготовку к Лиге чемпионов
8Б. Александр КУЧЕР: «Переживали, но парни очень хорошо справились»
Главный тренер «Днепра-1» прокомментировал победу своих подопечных
9. Ребров будет зарабатывать в сборной Украины вдвое меньше, чем Шевченко
Наставнику «Аль-Айна» придется пойти на понижение оклада ради национальной команды
10. Соболь забил, Яремчук вышел на замену, Брюгге победил
Команда находится в топ-3 чемпионата
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставнику «Аль-Айна» придется пойти на понижение оклада ради национальной команды
Сотрудничество прекратилось по обоюдному согласию