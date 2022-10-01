Ребров будет зарабатывать в сборной Украины вдвое меньше, чем Шевченко

Известный футбольный журналист Михаил Спиваковский в программе «ТаТоТаке» поделился инсайдом о зарплате Сергея Реброва в сборной Украины, если он её возглавит.

«Зарплата Реброва в «Аль-Айне» – 3 плюс миллиона евро в год. Это очень большая зарплата, но в УАФ, и в сборной Украине Ребров почти наверняка согласится на меньшие деньги.

И это будет примерно вдвое меньше, чем было у Андрея Шевченко, получавшего в сборной 3 миллиона евро в год чистыми. Часть этой суммы предусматривалась для премиальных для ассистентов, но в целом сумма была такой.

Если Павелко и Ребров договорятся о сотрудничестве, то это будет зарплата где-то в районе 1-1,5 млн евро», - сказал Спиваковский.

Напомним, ранее стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки.