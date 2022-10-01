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  4. Ребров будет зарабатывать в сборной Украины вдвое меньше, чем Шевченко
Лига наций
01 октября 2022, 09:24 |
1440
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Ребров будет зарабатывать в сборной Украины вдвое меньше, чем Шевченко

Наставнику «Аль-Айна» придется пойти на понижение оклада ради национальной команды

01 октября 2022, 09:24 |
1440
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Ребров будет зарабатывать в сборной Украины вдвое меньше, чем Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный футбольный журналист Михаил Спиваковский в программе «ТаТоТаке» поделился инсайдом о зарплате Сергея Реброва в сборной Украины, если он её возглавит.

«Зарплата Реброва в «Аль-Айне» – 3 плюс миллиона евро в год. Это очень большая зарплата, но в УАФ, и в сборной Украине Ребров почти наверняка согласится на меньшие деньги.

И это будет примерно вдвое меньше, чем было у Андрея Шевченко, получавшего в сборной 3 миллиона евро в год чистыми. Часть этой суммы предусматривалась для премиальных для ассистентов, но в целом сумма была такой.

Если Павелко и Ребров договорятся о сотрудничестве, то это будет зарплата где-то в районе 1-1,5 млн евро», - сказал Спиваковский.

Напомним, ранее стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки.

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Аль-Айн Сергей Ребров Андрей Шевченко Александр Петраков сборная Украины по футболу
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Источник ТаТоТаке
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