Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки

Известный футбольный журналист Михаил Спиваковский в программе «ТаТоТаке» рассказал о перспективах главного тренера национальной сборной Украины Александра Петракова.

«Я считаю, что если Петракова уволят с поста главного тренера сборной Украины, то это не будет концом его карьеры. По моей информации, даже если Петраков не будет главным тренером сборной с января 2023 года, он с большой вероятностью получит работу в юношеских командах. Петраков - это человек, не проявивший себя на клубном уровне, он не очень заточен под такой режим работы. Александр Васильевич - тренер сборных. Если мы немного погрузимся в историю его работы в УАФ (тогда еще ФФУ), то я скажу, что много раз он был близок к увольнению.

Он был близок к уходу не из-за результатов - наоборот, результаты помогали ему остаться на должности. Я знаю почти наверняка, что если бы Петраков проиграл в полуфинале молодежного ЧМ-2019 Италии (что было бы понятно) или, не дай Бог, в финале уступил корейцам, то, возможно, его карьера на серьезном уровне завершилась бы уже тогда. Петраков - это человек, который всегда понимал, что только результат должен помочь ему остаться на своей должности и двигаться вперед. Это человек, просто привыкший, находясь на краю, на грани своих возможностей, выгрызать, выжимать результат во всех форс-мажорных обстоятельствах.

Если бы сборная Украины не проиграла Уэльсу в плей-офф квалификации к ЧМ-2022 или Шотландии в Лиге наций, сейчас мы бы не поднимали вопрос об отставке Петракова. Но произошло так, что впервые в своей карьере Александр Васильевич проиграл два важнейших матча почти подряд. Мне кажется, что это знак судьбы, указывающий нашей ассоциации, что нужно двигаться в каком-то другом направлении, что касается перспектив всего института сборных», - сказал Спиваковский.