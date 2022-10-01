Александр КУЧЕР: «Переживали, но парни очень хорошо справились»

Главный тренер футбольного клуба «Днепр-1» Александр Кучер прокомментировал победу своих подопечных в матче 5-го тура УПЛ над ФК «Львов»:

– Конечно, мы тщательно готовились к этому матчу, так как знали, что против нас будет играть хорошая команда, очень хорошо физически готовая, которая большой объем работы проводит во время матча, и к тому же у них хороший, опытный тренер. Кроме того, нам было тяжело из-за погодных условий – был дождь и тяжелое поле. Мы переживали, но ребята справились и очень хорошо играли. Команда забила три мяча, хотя могли забивать и больше. Главное, что мы набрали три очка и теперь будем двигаться дальше.

– Всегда после пауз, когда играют сборные, есть проблемы с тем, как снова привести в порядок физические кондиции всех игроков. Были ли с этим сложности?

– Готовились как всегда, в обычном режиме. Сначала ребята немного отдохнули, после чего приступили к работе и упорно трудились. Кое-что изменили тренировки, ведь понятно, что у сборников было много перелетов, они потратили много эмоций, но сегодня они вышли и очень хорошо сыграли. Довольны мы и вышедшими на замену ребятами – они тоже хорошо себя показали. Так что спасибо всем футболистам – они молодцы!

– Среди других положительных моментов есть и возвращение Бланко. Насколько он важен для команды?

– Бланко – важный для нас игрок, он делает большой объем работы на футбольном поле. Он может и сам обыграть и хорошо накрывает соперников и отбирает мячи. Можно вспомнить, как он и во время первого нашего гола сыграл, когда обыграл соперника и отдал результативную передачу. Так что для нас это важный игрок.

– Впереди первый матч с «Вадуцем». Рассматриваете его отдельно, или в спарке с ответным матчем в Лихтенштейне?

– Конечно, мы готовимся от матча к матчу, к каждому подходим индивидуально. Сейчас отдохнем, и у нас дорога еще очень тяжелая будет. Приедем и будем готовиться к первому матчу с ними.