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Львов
01.10.2022 15:00 - : -
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
30 сентября 2022, 12:45 | Обновлено 30 сентября 2022, 12:46
163
0

Львов – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги

30 сентября 2022, 12:45 | Обновлено 30 сентября 2022, 12:46
163
0
Львов – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
ФК Львов

В субботу, 1-го октября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Львов» и днепровский «Днепр-1». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «СКИФ», начало в 15:00.

У команды Александра Кучера есть прекрасная возможность добыть очередную победу на внутренней арене перед ответственным противостоянием в еврокубках, где для днепровского «Днпра-1» все складывается не настолько радужно, как в чемпионате. СК еще не пропускал в УПЛ в этом году, а вот их соперники все свои мячи забивали исключительно в одной игре из четырех – во время сенсационной победы над луганской «Зарей» (3:1), которая, также как и будущий соперник команды Олега Дулуба, до этого не теряла очки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» – «Днепр-1». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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