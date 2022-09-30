В субботу, 1-го октября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Львов» и днепровский «Днепр-1». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «СКИФ», начало в 15:00.

У команды Александра Кучера есть прекрасная возможность добыть очередную победу на внутренней арене перед ответственным противостоянием в еврокубках, где для днепровского «Днпра-1» все складывается не настолько радужно, как в чемпионате. СК еще не пропускал в УПЛ в этом году, а вот их соперники все свои мячи забивали исключительно в одной игре из четырех – во время сенсационной победы над луганской «Зарей» (3:1), которая, также как и будущий соперник команды Олега Дулуба, до этого не теряла очки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» – «Днепр-1». За ходом матча можно следить по этой ссылке.