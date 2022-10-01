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Чемпионат Украины
Львов
01.10.2022, FT 0 : 3
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 17:15 | Обновлено 01 октября 2022, 19:11
3418
12

Днепр-1 разгромил Львов в матче УПЛ. Команда идет без потерь очков

Матч был приостановлен из-за воздушной тревоги

01 октября 2022, 17:15 | Обновлено 01 октября 2022, 19:11
3418
12
Днепр-1 разгромил Львов в матче УПЛ. Команда идет без потерь очков
СК Днепр-1

​Длительная международная пауза позволила нам получить возможность подводить итоги для каждой из команд на старте нового сезона украинской Премьер-лиги. Невозможно в этом контексте обойти значительный успех днепровского «Днепра-1», который на внутренней арене не только не потерял ни одного очка за три сыгранных встречи, но и не пропускал при этом в свои ворота.

Таким образом, передо «Львовом» в домашнем для футболистов Олега Дулуба противостоянии в рамках пятого тура национального первенства возникла задача впервые поразить ворота СК в текущем розыгрыше чемпионата. «Золотые львы», кстати, к этому начали готовиться еще неделю назад, когда сломили сопротивление закарпатского «Миная» в перенесенном матче еще первого тура, который было решено провести именно в разгар международных баталий (3:1). Футболисты Александра Кучера при этом отдыхали, что также могло сыграть с ними злую шутку в отчетной дуэли на поле стадиона «СКИФ».

В первой половине игры команды не видели необходимости повышать скорости, ограничиваясь резкими выпадами в контрнаступления со стороны хозяев, или размениваясь на длительный позиционный розыгрыш от гостей. Найти что-то для себя при таких условиях мог не каждый болельщик, а львовяне наконец решились только на один неплохой пас на ход Нычу еще в начале встречи, однако тот завершал атаку уже с острого угла, поэтому особых шансов на успех не имел.

«Днепр-1» выглядел более привлекательным и изобретательным в атаке, поэтому неудивительно, что попытки зайти в чужой штрафную начали приносить команде Кучера определенную выгоду. Ждать этого, правда, пришлось почти до перерыва, однако гол и голевая передача от Довбика в конце концов создали двойное преимущество по счету для футболистов гостей. Форвард был гораздо ловчее линии защиты, когда искал пространство внутри чужого штрафного как для голевой скидки на Гуцуляка, так и для собственного забитого мяча с передачи Бланко.

Вторая половина матча не успела даже раскачаться, как мы на заднем фоне услышали сигнал «Воздушная тревога», что заставило футболистов быстро перейти в укрытие. Довольно тяжелым было время ожидания не только из-за возможной опасности, но и из-за сомнений относительно необходимости вообще доводить этот матч до конца. Даже за десять минут второй половины игры «Днепр-1» не давал поводов для сомнений относительно собственной победы.

В конце концов, футбол получил свое продолжение, и хозяева поля уже вскоре решили сказать окончательное слово со своей стороны в этом матче. Удаление Грисьо за фол и реакцию со стороны Бланко на чужой половине были безосновательными, поэтому арбитр не медлил с прямой красной карточкой, оставившей «Львов» в меньшинстве.

И почти сразу после этого «Днепр-1» искусным контрнаступлением с завершением от Гуцуляка с правого фланга штрафной закрыл эту игру в собственную пользу. Кроме того, команда Кучера снова не пропустила, благодаря чему продолжила сохранять ворота «сухими» во время еще одного противостояния.

В следующем туре «Львов» на собственном поле сыграет против «Шахтера», а «Днепр-1» будет принимать луганскую «Зарю» сразу после еврокубковой баталии против «Вадуца» в Лиге конференций УЕФА.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Львов» – «Днепр-1» - 0:3

Довбик, 40, Гуцуляк, 45, 78

Амаш, 46, Бусько, 75 – Бланко, 74

Грисьо, 73 (грубый фол)

«Львов»: Пономаренко – Вовкун (Р. Михайлив, 66), Муравский, Крушинский – Бусько, Бойко (Никитюк, 62), Васильев, Мильченко, Гриша – Бугай (Сасовский, 87), Ныч.

«Днепр-1»: Макс Валеф – Амаш, Сарапий, Сваток, Адамюк – Бабенко, Рубчинский (Горбунов, 61) – Бланко (Балули, 80), Пихаленок (Громов, 69), Гуцуляк (Танчик, 79) – Довбик (Когут, 70).

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «СКИФ» (Львов).

Удары (в створ): 6 (3) – 11 (4)
Угловые: 3 – 2.

ЛЬВОВ - ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 12
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anacreon
Схоже, що грати кваліфіукацію ЛЧ в наступному році буде Дніпро. Бо в Динамо конкретний спад.
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+4
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Veter
Днепр-1 и был лидером по потерянным очкам.))
А теперь ещё наверное установил рекорд УПЛ в стартовых матчах, если не по очкам, то по РМ - 100%.
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+4
AK.228
Хороша гра Дніпра , на фоні ганьби з кіпріотами... Можливо Кучер все ж таки тренер 
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+1
avk2307
будет интересный чемпионат.Если не станет оранжево черным с точки зрения судейства и упл
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0
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Dreifus
Очеь уверенно выглядит Днепр. Шансы на чемпионство есть.  
Учитывая, что Динамо все-таки должно перестать страдать фигней, и то, что молодежь Шахтера растет просто на глазах - чемпионат будет ууух.
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0
vovei
Мои армейские друзья поймут. Я всегда болел за днепр,но сейчас не могу за него болеть. И не только потому,что он в желтой форме.
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-7
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