Львов – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Соперники находятся в разных «весовых» категориях, но матч обещает быть бескомпромиссным
В субботу, 1 октября, во Львове состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Львов» примет «Днепр-1». Стартовый свисток прозвучит в 15:00.
Днепр-1
Днепряне – единственная команда в чемпионате, которая еще не теряла очки. Подопечные Александра Кучера в трех поединках забили восемь мячей, при этом свои ворота сохранили «сухими». Среди сыгранных в нынешнем чемпионате поединков особняком выделяется матч с «Динамо», в котором днепряне буквально деклассировали киевлян со счетом 3:0.
Вполне естественно, что футболисты «Днепра-1» приедут во Львов за тремя очками, чтобы продолжить свою победную серию. Команда Кучера прекрасно укомплектована и по уровню игры вполне может претендовать на высшие награды чемпионата.
Львов
В отличие от соперников, львовская команда испытывает существенные кадровые проблемы. В межсезонье «Львов» пополнили преимущественно малоизвестные молодые футболисты из Первой лиги.
Безусловно, основной актив клуба – главный тренер Олег Дулуб. Опытный наставник умеет выжать максимум при ограниченных возможностях. Доказательством этому стала игра с «Минаем» (1:0), когда, играя в меньшинстве, «горожане» сумели вырвать победу в компенсированное время.
Кадровая ситуация
Хозяева поля в матче с «Днепром-1» не смогут рассчитывать на опорного хавбека Михаила Шишку. Также под вопросом участие в поединке основного голкипера команды Александра Ильющенкова – у него травма. Учитывая кадровый «голод», эти потери для команды Дулуба будут весьма существенны. У днепрян в лазарете находятся фулбеки – Валерий Лучкевич и аргентинец Пурита.
История встреч
Соперники провели между собой восемь поединков. Здесь полное преимущество за днепрянами – семь побед при одном поражении. Свою единственную победу Львов одержал еще в 2019 году.
Бесспорный фаворит матча – «Днепр-1», который имеет более качественный подбор футболистов и показывает уверенную игру в гостевых поединках.
Ориентировочные составы
«Львов»: Пономаренко – Васильев, Крушинский, Муравский, Грисьо, Мильченко, Мышенко, Бойко, Бусько, Бугай, Ныч.
«Днепр-1»: Валеф – Адамюк, Сарапий, Сваток, Бузанелло, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Амаш, Довбик.
1 октября, суббота
|«Львов» – «Днепр-1»
|Львов. Стадион «Скиф». 15:00
|ТВ-трансляция планируется на телеканалах Setanta Sports и УНИАН
|ЛЬВОВ — ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)
|Прогноз Sport.ua — 0:2
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