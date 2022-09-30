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Чемпионат Украины
Львов
01.10.2022 15:00 - : -
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
30 сентября 2022, 10:00 | Обновлено 30 сентября 2022, 12:27
83
0

Львов – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Соперники находятся в разных «весовых» категориях, но матч обещает быть бескомпромиссным

30 сентября 2022, 10:00 | Обновлено 30 сентября 2022, 12:27
83
0
Львов – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
СК Днепр-1

В субботу, 1 октября, во Львове состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Львов» примет «Днепр-1». Стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Днепр-1

Днепряне – единственная команда в чемпионате, которая еще не теряла очки. Подопечные Александра Кучера в трех поединках забили восемь мячей, при этом свои ворота сохранили «сухими». Среди сыгранных в нынешнем чемпионате поединков особняком выделяется матч с «Динамо», в котором днепряне буквально деклассировали киевлян со счетом 3:0.

Вполне естественно, что футболисты «Днепра-1» приедут во Львов за тремя очками, чтобы продолжить свою победную серию. Команда Кучера прекрасно укомплектована и по уровню игры вполне может претендовать на высшие награды чемпионата.

Львов

В отличие от соперников, львовская команда испытывает существенные кадровые проблемы. В межсезонье «Львов» пополнили преимущественно малоизвестные молодые футболисты из Первой лиги.

Безусловно, основной актив клуба – главный тренер Олег Дулуб. Опытный наставник умеет выжать максимум при ограниченных возможностях. Доказательством этому стала игра с «Минаем» (1:0), когда, играя в меньшинстве, «горожане» сумели вырвать победу в компенсированное время.

Кадровая ситуация

Хозяева поля в матче с «Днепром-1» не смогут рассчитывать на опорного хавбека Михаила Шишку. Также под вопросом участие в поединке основного голкипера команды Александра Ильющенкова – у него травма. Учитывая кадровый «голод», эти потери для команды Дулуба будут весьма существенны. У днепрян в лазарете находятся фулбеки – Валерий Лучкевич и аргентинец Пурита.

История встреч

Соперники провели между собой восемь поединков. Здесь полное преимущество за днепрянами – семь побед при одном поражении. Свою единственную победу Львов одержал еще в 2019 году.

Бесспорный фаворит матча – «Днепр-1», который имеет более качественный подбор футболистов и показывает уверенную игру в гостевых поединках.

Ориентировочные составы

«Львов»: Пономаренко – Васильев, Крушинский, Муравский, Грисьо, Мильченко, Мышенко, Бойко, Бусько, Бугай, Ныч.

«Днепр-1»: Валеф – Адамюк, Сарапий, Сваток, Бузанелло, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Амаш, Довбик.

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1 октября, суббота

«Львов» – «Днепр-1»
Львов. Стадион «Скиф». 15:00
ТВ-трансляция планируется на телеканалах Setanta Sports и УНИАН
ЛЬВОВ — ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)
Прогноз Sport.ua — 0:2
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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