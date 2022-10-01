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Чемпионат Украины
Львов
01.10.2022, FT 0 : 3
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 18:28 | Обновлено 01 октября 2022, 19:16
734
0

Львов - Днепр-1 - 0:3. Голы Гуцуляка и Довбика. Видео голов и обзор матча

Команда идет без поражений в сезоне УПЛ

01 октября 2022, 18:28 | Обновлено 01 октября 2022, 19:16
734
0
Львов - Днепр-1 - 0:3. Голы Гуцуляка и Довбика. Видео голов и обзор матча
ФК Днепр-1

Дубль Гуцуляка и гол Довбика позволили «Днепру-1» обыграть «Львов» в матче 5-го тура УПЛ. Команда Александра Кучера вышла на первое место в таблице.

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Днепр-1).
74’
Maksym Hrysyo (Львов) получает красную карточку.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Днепр-1).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
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Источник Sport.ua
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