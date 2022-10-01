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Чемпионат Бельгии
Брюгге
01.10.2022, FT 3 : 0
Мехелен
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Бельгия
01 октября 2022, 23:35 |
156
0

Соболь забил, Яремчук вышел на замену, Брюгге победил

Команда находится в топ-3 чемпионата

01 октября 2022, 23:35 |
156
0
Соболь забил, Яремчук вышел на замену, Брюгге победил
ФК Брюгге

В матче чемпионата Бельгии «Брюгге» обыграл «Мехелен» со счетом 3:0, а один из голов забил украинский защитник Эдуард Соболь, которому удался классный удар со штрафного.

Соболь провел на поле весь матч, а форвард Роман Яремчук вышел на замену на 59-й минуте.

Команда набрала 22 очка, однако остается только 3-й с отставанием от лидера Антверпена в 5 пунктов при матче в запасе у противника.

Чемпионат Бельгии. 10-й тур

Брюгге - Мехелен 3:0
Голы: Ютгла, 37, Соболь, 53, Бьюкенен, 86

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Брюгге Эдуард Соболь Роман Яремчук чемпионат Бельгии по футболу
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Источник Sport.ua
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