Соболь забил, Яремчук вышел на замену, Брюгге победил

В матче чемпионата Бельгии «Брюгге» обыграл «Мехелен» со счетом 3:0, а один из голов забил украинский защитник Эдуард Соболь, которому удался классный удар со штрафного.

Соболь провел на поле весь матч, а форвард Роман Яремчук вышел на замену на 59-й минуте.

Команда набрала 22 очка, однако остается только 3-й с отставанием от лидера Антверпена в 5 пунктов при матче в запасе у противника.

Чемпионат Бельгии. 10-й тур

Брюгге - Мехелен 3:0

Голы: Ютгла, 37, Соболь, 53, Бьюкенен, 86