Красиво забил. Соболь вошел в символическую сборную тура в Бельгии

Украинский защитник клуба «Брюгге» Эдуард Соболь включен в символическую сборную 10-го тура чемпионата Бельгии.

За матч «Брюгге», сыгранный 1 октября против «Мехелена» (3:0), украинский защитник получил от SofaScore высокую оценку 8.3.

После перерыва Эдуард удвоил перевес хозяев поля, отметившись красивым голом со штрафного.

Соболь проводит 4-й сезон в «Брюгге» и имеет в активе 90 матчей и 4 забитых мяча в чемпионате Бельгии за этот период.

Символическая сборная 10-го тура чемпионата Бельгии (SofaScore)

ВИДЕО. Гол Эдуарда Соболя за Брюгге в ворота Мехелена (1 октября 2022)