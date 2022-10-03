Красиво забил. Соболь вошел в символическую сборную тура в Бельгии
За матч против «Мехелена» защитник получил от SofaScore высокую оценку 8.3
Украинский защитник клуба «Брюгге» Эдуард Соболь включен в символическую сборную 10-го тура чемпионата Бельгии.
За матч «Брюгге», сыгранный 1 октября против «Мехелена» (3:0), украинский защитник получил от SofaScore высокую оценку 8.3.
После перерыва Эдуард удвоил перевес хозяев поля, отметившись красивым голом со штрафного.
Соболь проводит 4-й сезон в «Брюгге» и имеет в активе 90 матчей и 4 забитых мяча в чемпионате Бельгии за этот период.
Символическая сборная 10-го тура чемпионата Бельгии (SofaScore)
ВИДЕО. Гол Эдуарда Соболя за Брюгге в ворота Мехелена (1 октября 2022)
События матча
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