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Чемпионат Бельгии
Брюгге
01.10.2022, FT 3 : 0
Мехелен
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Бельгия
03 октября 2022, 17:19 | Обновлено 03 октября 2022, 17:27
891
2

Красиво забил. Соболь вошел в символическую сборную тура в Бельгии

За матч против «Мехелена» защитник получил от SofaScore высокую оценку 8.3

03 октября 2022, 17:19 | Обновлено 03 октября 2022, 17:27
891
2
Красиво забил. Соболь вошел в символическую сборную тура в Бельгии
ФК Брюгге / Photo News. Эдуард Соболь

Украинский защитник клуба «Брюгге» Эдуард Соболь включен в символическую сборную 10-го тура чемпионата Бельгии.

За матч «Брюгге», сыгранный 1 октября против «Мехелена» (3:0), украинский защитник получил от SofaScore высокую оценку 8.3.

После перерыва Эдуард удвоил перевес хозяев поля, отметившись красивым голом со штрафного.

Соболь проводит 4-й сезон в «Брюгге» и имеет в активе 90 матчей и 4 забитых мяча в чемпионате Бельгии за этот период.

Символическая сборная 10-го тура чемпионата Бельгии (SofaScore)

ВИДЕО. Гол Эдуарда Соболя за Брюгге в ворота Мехелена (1 октября 2022)

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Тейджон Бьюкенен (Брюгге).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Соболь (Брюгге).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Ютгла (Брюгге).
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символическая сборная Эдуард Соболь Брюгге чемпионат Бельгии по футболу Мехелен SofaScore
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Источник Sport.ua
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Пора бы уже и за сборную отличиться
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Александр Ад
за клуб грати можна а за збірну- ні.....
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