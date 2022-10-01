Великолепный удар. Соболь уложил красоту со штрафного

В матче чемпионата Бельгии «Брюгге» - «Мехелен» классный удар со штрафного удался защитнику сборной Украины Эдуарду Соболю.

Игрок уложил красоту с 26 метров и сделал счет 2:0 в пользу хозяев.

Для Эдуарда это первый гол с августа минувшего года. Всего в чемпионате Бельгии Соболь забил 4 гола и сделал 11 результативных передач в 80-ти матчах.

«Брюгге» выиграл 3:0 и находится на 3-м месте.