Бельгия01 октября 2022, 23:15 | Обновлено 02 октября 2022, 00:19
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Великолепный удар. Соболь уложил красоту со штрафного
Эдуард Соболь исполнил в матче чемпионата Бельгии
01 октября 2022, 23:15 | Обновлено 02 октября 2022, 00:19
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В матче чемпионата Бельгии «Брюгге» - «Мехелен» классный удар со штрафного удался защитнику сборной Украины Эдуарду Соболю.
Игрок уложил красоту с 26 метров и сделал счет 2:0 в пользу хозяев.
Для Эдуарда это первый гол с августа минувшего года. Всего в чемпионате Бельгии Соболь забил 4 гола и сделал 11 результативных передач в 80-ти матчах.
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