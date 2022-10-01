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Бельгия
01 октября 2022, 23:15 | Обновлено 02 октября 2022, 00:19
2122
1

Великолепный удар. Соболь уложил красоту со штрафного

Эдуард Соболь исполнил в матче чемпионата Бельгии

01 октября 2022, 23:15 | Обновлено 02 октября 2022, 00:19
2122
1
Великолепный удар. Соболь уложил красоту со штрафного
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

В матче чемпионата Бельгии «Брюгге» - «Мехелен» классный удар со штрафного удался защитнику сборной Украины Эдуарду Соболю.

Игрок уложил красоту с 26 метров и сделал счет 2:0 в пользу хозяев.

Для Эдуарда это первый гол с августа минувшего года. Всего в чемпионате Бельгии Соболь забил 4 гола и сделал 11 результативных передач в 80-ти матчах.

«Брюгге» выиграл 3:0 и находится на 3-м месте.

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Эдуард Соболь Брюгге чемпионат Бельгии по футболу
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Источник Sport.ua
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Lucky Lucky
якість - наче відео з кінця 90х
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