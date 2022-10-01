Почему сборная Украины не решила свои задачи. Дело не только в Петракове

Сборная Украины не сумела выйти в дивизион А Лиги наций. Из группы, где украинская команда заочно считалась фаворитом. Более того, все решилось в очном противостоянии двух претендентов – Шотландия оказалась крепче коллектива Александра Петракова. Учитывая крайний аргумент, этот итог закономерен, его нужно принять как данность и больше не задаваться вопросами о том, что «если бы да кабы».

Эмоциональная составляющая этого исхода дала серьезную пробоину на палубе корабля, которым управляет 65-летний специалист. Трещины на судне были и до этого – конфликт Петракова с Русланом Малиновским, напряженные отношения тренера с прессой, невыход команды на чемпионат мира. Но Малиновский вернулся в сборную и продолжил быть ключевым исполнителем «сине-желтых», коммуникационные нюансы перекрывались результатами команды, а поражение от Уэльса – из разряда тех, после которых трудно найти аргументы для конструктивной критики. И все же 0:0 с Шотландией в Кракове дали болельщикам веские причины критиковать Петракова – не столько из-за того, что задача не выполнена, а от того, как она оказалась проваленной.

Мог ли наставник сборной Украины более ранними заменами освежить игру в атаке, когда шотландцы начали садиться глубже к свои воротам? Мог. Мог ли он пойти ва-банк и дать установку играть без оглядки в финальные мгновения поединка, учитывая, что от ничьей было столько же толку, как и от поражения? Мог. В конце концов, дождь и мокрый газон могли сыграть на пользу украинцам в штрафной площадке гостей, ведь от ошибок не застрахован никто. Не факт, что все эти условности привели бы к другому результату, но попытка так и не была сделана, а мы так и не узнаем, какой была бы награда за риск.

Но предлагаю перестать пускать весь колчан критических стрел в Петракова. В таких случаях ему не привыкать брать ответственность на себя и становиться объектом нещадной критики со стороны. Однако, бледный финиш сборной и неутешительное для начальных целей и амбиций второе место в группе имеет логичные предпосылки помимо решений главного тренера, которые так и не воплотились в жизнь.

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Кампания Петракова во главе сборной начиналась не очень многообещающе: три ничьи подряд, и только лишь выездные успехи в противостояниях с Финляндией и Боснией и Герцеговиной позволили Украине занять второе место в отборочной группе.

Матч с Шотландией в плей-офф ЧМ-2022 стал апогеем для сборной Петракова, когда все механизмы в коллективе работали слаженно: команда была хорошо готова функционально, эмоции зашкаливали, а лидеры делали решающий вклад в победу. Итогом того отрезка времени должно было стать завоевание путевки в Катар, но тогда уж вмешались злодейка-судьба и всевозможные звезды на небе, подарившие мгновения триумфа объективно слабейшей из двух команд.

В Лиге наций национальная сборная так и не смогла показать хотя бы близкий к играм в отборе уровень. Даже с учетом обоих выносов сборной Армении и половины выигранных встреч в календаре соревнований. Причины спада могут быть разными, но остановлюсь на ключевом вопросе – кадровом.

Предыдущий подъем сборной Украины, когда команда достигала наибольших успехов на международной арене, был во время финальной части чемпионата Европы 2020 года. Хоть команда под руководством Андрея Шевченко и не блистала на европейском форуме, но волей случая сине-желтым удалось буквально проскользнуть в 1/8 финала с третьего места. А потом была та самая памятная игра последних лет против Швеции и незабываемый выход в четвертьфинал. Удачные приключения украинцев на европейском форуме в виде пребывания в топ-8 Старого Света стали возможными благодаря хорошей форме ключевых исполнителей – Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука, веское слово в плей-офф сказал и Александр Зинченко.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Эти же персонажи тянули сборную Украины и при новом тренере на заключительном этапе отборочного цикла ЧМ-2022. Петраков хоть и пригласил в расположение команды целую когорту новых игроков, с большинством из которых работал в молодежной и юношеских сборных Украины, исполнители первых скрипок оставались неизменными. Когда же дело дошло до Лиги наций, а команда по разным причинам не могла рассчитывать на важных игроков основы, начались проблемы. Хоть и одолели на выезде Ирландию, но три очка в Дублине стали скорее подарком судьбы за поражение в Уэльсе. Ответный матч с ирландцами был настолько невзрачным со стороны украинцев, что парней пришлось благодарить за ничью. Ну а избиение без шансов от Шотландии в Глазго стало апофеозом беспомощности сборной Петракова.

Какими бы ни были потери тренерского штаба перед ключевой лобовой стычкой с шотландцами, следует признать, что Ярмоленко, который уже обогнал по количеству матчей за сборную Андрея Шевченко, не демонстрирует уровень игры согласно своему статусу после тех самых 3:1 на «Хэмпден Парк». Тоже самое касается и Яремчука, у которого, похоже, закончился бензин с пролетом сборной мимо мирового первенства. Из всех традиционных лидеров сборной Украины лишь Малиновский давал проблески надежд в Лиге наций, но и в решающий момент способностей Руслана не хватило для того, чтобы забить «горцам» такой необходимый гол. Резюме – те, на кого были возложены самые высокие ожидания, не смогли помочь сборной в самый необходимый момент.

Возможно, Ярмоленко сдал в физике после переезда с высокоинтенсивной АПЛ в куда более размеренный чемпионат ОАЭ. Может, на неуверенную игру Яремчука в сборной повлияла его трансферная сага из «Бенфики» в “Брюгге”, где фанаты оказались появлению украинца не рады. Банальный недонастрой также не стоит сбрасывать со счетов, ведь попробуй заставить себя выкладываться на полную после того, как первая за 16 лет поездка на Мундиаль, будучи на расстоянии вытянутой руки, в итоге не состоится.

При Петракове в национальной сборной образовался некий стабильный костяк задней линии. Правый фланг на старте Лиги наций с успехом бороздил Караваев (гол и ассист с Арменией в Лодзе), а заканчивал соревнования на этой позиции уже Тымчик (гол и ассист с Арменией в Ереване). Миколенко – яркий пример того, насколько перемены в клубной карьере помогли Виталию перейти на новый уровень игры в национальной команде. Выступления за «Эвертон» в высокоинтенсивной соревновательной среде поспособствовали тому, что здоровый Миколенко стал основной опцией у Петракова, который еще со времен работы с командой U-20 делал ставку на вертикальный футбол и энергичных фланговых исполнителей.

Матвиенко сыграл 13 матчей и больше всех минут (1075) при Петракове и, кроме злополучного разгрома от Шотландии, закрывал позицию в центре обороны на стабильно высоком уровне. Забарный в сентябре в Глазго не играл, и главный тренер сетовал на эту потерю перед стартовым свистком. И не зря, ведь под руководством действующего тренера Илья продолжал прогрессировать, а две самые низкие оценки из проведенных игр (6,0 от Whoscored) он получил в домашних матчах с Боснией и Герцеговиной и Шотландией, когда нашим скорее не удалось додавить своих соперников.

Именно фланговые защитники были одни из самых активных в ничейной игре с шотландцами. Когда нет баланса в центре поля и уверенного контроля под прессингом, приходится продвигать атаки через широкие зоны. У сборной Украины было не так много реальных голевых эпизодов у противоположных ворот, но в одной из атак именно проход Миколенко увенчался прострелом на ближнюю штангу - Малиновский без обработки мяча не попал в цель.

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Домашний матч с Шотландией из-за травм пропускали Зинченко и Шапаренко. По странному стечению обстоятельств именно эта пара делала разницу для сборной Украины в предыдущих встречах, когда речь шла о продвижении мяча между линиями с минимально возможным процентом брака.

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Футболист лондонского «Арсенала» восемь раз выходил на поле во время каденции Петракова, и лишь в домашней встрече с Ирландией после серии изнурительных матчей в двухнедельном июньском цикле Зинченко сыграл ниже своих возможностей. В семи предыдущих его средняя оценка игры по версии Whoscored была стабильно высокой - 7,35. Как ни крути, а влияние Зинченко на качество построения игры в нынешней сборной - велико, и потеря такого игрока стала невосполнимой для украинской команды как в Глазго, так и Кракове.

Шапаренко стал не менее важной фигурой у Петракова в центре поля. Николай отыграл во всех поединках, кроме домашнего в товарищеской встрече с Болгарией в ноябре прошлого года. Свой первый и пока единственный мяч за сборную он забил французам в Киеве, его видение поля и качество паса позволило Украине обыграть в гостях Боснию и Герцеговину и застолбить место в плей-офф ЧМ-2022. Но, помимо гола и результативной передачи, Шапаренко в большей степени отвечал за продвижение мяча и придавал непредсказуемости атакам украинской команды. Как раз то, что было нужно в игровых условиях против шотландцев, которые закрыли свободные пространства позади и справлялись со всеми потугами хозяев организовать хоть что-то нешаблонное впереди.

Отсутствие Зинченко и Шапаренко в Кракове сделали игру сборной Украины менее вариативной и более прямолинейной, и это также повлияло на итоговой результат.

Довбик шикарно спародировал лучшие годы Индзаги в футболе, но забей Артем с одной ситуации, когда он все же выдержал линию с защитниками, настроение у болельщиков «сине-желтых» было бы совсем другим. Но с Довбика и спрос меньше: нападающий «Днепра-1» стал лучшим бомбардиром сборной Украины в Лиге B1, и все же он только претендует на право считаться основной ударной силой этой команды.

Сборная Украины заканчивает 2022 год подобно мему с героем Леонардо Ди Каприо в фильме «Остров проклятых». Все старались, вроде и трагедии не произошло, но настроение как-то не очень. Что угнетает еще больше, так это третья корзина вместо второй для нашей команды во время жеребьевки Евро-2024, что повышает силу потенциальных конкурентов за путевку на европейский форум и понижает наши шансы там очутиться. А ведь чемпионаты Европы украинская сборная не пропускает уже на протяжении десяти лет…

Но не стоит забывать, что хоть ответственность за результат несет тренер, не стоит на эмоциях вешать всех собак на того, кто вытащил проигрышную квалификацию и почти вывел команду в Катар. Проще апеллировать терминами «физрук» или «детский тренер», чем углубиться в суть и понять, что, учитывая все обстоятельства, этот итог и был закономерным для сборной Украины в ее нынешнем состоянии.

Вадим АНДРЕЕВ