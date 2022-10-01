Ворскла минимально обыграла Ингулец

Наконец свершилось! Один из украинских участников еврокубков одержал первую победу в национальном первенстве.

«Ворскла» поехала на выезд к «Ингульцу», впрочем, матч состоялся в Киеве. Кстати, команда из Петрово до сих пор набирала зачетные баллы только на выезде, а вот условные домашние поединки проигрывала с разницей в один мяч. Так же сыграла и сейчас на НТК им. В. Банникова.

Конечно, полтавчане были фаворитами встречи. Хотя и находились на последней строчке турнирной таблицы. Неудачный старт подопечных Виктора Скрипника лично я объясняю лишь тем, что не тренер комплектовал команду, потому что ему покупали игроков, из которых он должен был «лепить» дееспособный коллектив. Разумеется, это не вопрос одного дня или недели. Имеем то, что имеем. Полтавчане, которые даже не думают о «жизни без еврокубков», находятся на дне турнирной таблицы. Но ведь класс должен побить количество (что уместно, например, в отношении ВСУ), поэтому когда-то это должно было произойти.

Произошло только в пятом туре, когда «Ворскла» поехала «в гости» к «Ингульцу». И одержала, наконец, первую победу в чемпионате страны. Полтавчане с первых минут захватили инициативу и под занавес первого тайма вышли вперед. Марлисон дал передачу на Степанюка, а тот, хотя и был спиной к воротам, отпасовал на Олейника. Нападающий, не раздумывая, пробил по воротам и не промахнулся – 1:0!

Можно сказать, что на этом сражение завершилось. Конечно, после перерыва «Ингулец» пытался спасти игру. Однако за 45 минут второго тайма сумел нанести лишь один удар по воротам соперника. Да, «Ворскла» тоже не показывала атакующих действий, но ей этого и не нужно было. К тому же на 72 минуте красную карточку увидел Пердута.

«Ингулец» получил неплохой шанс, впрочем, голкипер потянул мощный выстрел Кухарука в девятку. Гости срочно провели замены, насытили оборону – и довели матч до победы. Первой в сезоне!

Таким образом, «Ворскла» набрала 4 очка и поднялась на 11 строчку турнирной таблицы. «Ингулец» с двумя баллами опустился на 15 место.



Ингулец – Ворскла – 0:1

Олийнык (34).

Пердута (72).

Кучеренко (48), Одарюк (90) - Толи (55), Юрченко (66), Яворский (86), Ризнык (90+3).

«Ингулец»: Подковка (Кучер, 16), Запорожец, Близниченко, Одарюк, Сидоренко, Кучеренко, Павлов, Нагиев (Ситало, 76), Саков, Поспелов, Кухарук (Марусич, 86).

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Скляр, Кравчук (Сефери, 59), Степанюк (Челядин, 74), Олийнык, Яворский, Кравец, Марлисон (Зайков, 74), Фелипе (Толи, 46), Юрченко.



Стадион НСК им. В Банникова (Киев).