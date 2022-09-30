В субботу, 1 октября, состоится матч 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся петровский «Ингулец» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона НТК им. В. Банникова, начало – в 13:00.

Ингулец

Нельзя сказать, что команда из Петрово удачно начала сезон. В четырех турах «Ингулец» заработал только 2 очка. Причем обе ничьих – с «Металлистом» и «Черноморцем» – были выездными и с одинаковым счетом (1:1). А вот условно «домашние» поединки подопечные Сергея Лавриненко проиграли. Тоже, к слову, с идентичным счетом (1:2) – «Александрии» и «Минаю».

Как видим, команда и забивает, и пропускает в каждой игре. Руководство сделало выводы и на днях объявило о подписании сразу троих футболистов. Причем один из них – вратарь (Роман Пидкивка), один – форвард (Даниил Кравчук), и прибыл он как раз из «Ворсклы». Наверное, накануне встречи с полтавчанами Даниил поделится каким-то особенностями соперника. А пока что «Ингулец» с двумя очками находится вблизи опасной зоны, деля 13-14 места с «Черноморцем».

Ворскла

Если «Ингулец» стартовал неудачно, то «Ворскла», можно сказать, провально. Полтавчане вылетели из Лиги конференций, а в чемпионате страны начали с трех поражений. В первом туре «Ворскла» уступила «Заре» (1:3), после чего проиграла два матча, в которых вела в счете. Причем решающие голы пропускала в компенсированное время. «Вересу» подопечные Виктора Скрипника уступили со счетом 1:2, «Металлисту 1925» – 2:3. И лишь в четвертом туре команде удалось заработать первый и пока единственный балл в таблицу: «Ворскла» расписала «сухую» ничью с «Александрией».

Так что «Ворскла» находится на дне турнирной таблицы с одним очком. Столько же – у «Кривбасса», и эти два коллектива делят 15-16 строчки. Поэтому наверняка полтавчане настроены только на победу. Нет сомнений, что футболисты в команде собраны неплохие, опытные. И когда-то же нужно начинать выигрывать, так почему не сейчас?

Статистика команд

Соперники провели между собой три матча в УПЛ. Два домашних поединка выиграли полтавчане, причем последний по времени, год назад, завершился разгромом – 3:0. На поле «Ингульца» команды встречались только раз, и тогда была зафиксирована боевая ничья – 2:2.

Следует также отметить, что команды в четырех турах забили по 4 мяча. Но при этом «Ингулец» пропустил 6, а «Ворскла» 8 – это худший показатель в Премьер-лиге на данный момент.

Прогноз на противостояние

Букмекеры отдают преимущество гостям. Рискнем предположить, что «Ворскла» наконец-то одержит первую победу в сезоне. Но и «Ингулец» без забитых мячей с поля не уйдет. Наш прогноз – 2:1 в пользу полтавчан.

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Паламарчук, Смоляков, Ченбай, Поспелов, Нагиев, Кучеренко, Запорожец, Козак, Клименко, Марусич, Ситало.

«Ворскла»: Резник, Зайков, Яворский, Пердута, Кравец, Скляр, Толи, Олейник, Фелипе, Сефери, Степанюк.

1 октября, суббота