В субботу, 1 октября, состоится встреча пятого тура чемпионата Украины, в которой петровский «Ингулец» примет полтавскую «Ворсклу». Матч пройдет в Киеве на стадионе НТК им. В. Банникова, начало в 13:00.

Команды находятся в подвале турнирной таблицы. В четырех турах «Ингулец» набрал только 2 очка, а полтавчане и вовсе 1. Так что победа над прямым конкурентом очень важна!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Ворскла», за которой можно следить здесь.

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА