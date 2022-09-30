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Чемпионат Украины
Ингулец
01.10.2022 13:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 сентября 2022, 13:18 | Обновлено 30 сентября 2022, 13:28
104
0

Ингулец – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка пятого тура Украинской Премьер-лиги

30 сентября 2022, 13:18 | Обновлено 30 сентября 2022, 13:28
104
0
Ингулец – Ворскла. Текстовая трансляция матча
upl.ua

В субботу, 1 октября, состоится встреча пятого тура чемпионата Украины, в которой петровский «Ингулец» примет полтавскую «Ворсклу». Матч пройдет в Киеве на стадионе НТК им. В. Банникова, начало в 13:00.

Команды находятся в подвале турнирной таблицы. В четырех турах «Ингулец» набрал только 2 очка, а полтавчане и вовсе 1. Так что победа над прямым конкурентом очень важна!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Ворскла», за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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