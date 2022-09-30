Ингулец – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка пятого тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 1 октября, состоится встреча пятого тура чемпионата Украины, в которой петровский «Ингулец» примет полтавскую «Ворсклу». Матч пройдет в Киеве на стадионе НТК им. В. Банникова, начало в 13:00.
Команды находятся в подвале турнирной таблицы. В четырех турах «Ингулец» набрал только 2 очка, а полтавчане и вовсе 1. Так что победа над прямым конкурентом очень важна!
Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Ворскла», за которой можно следить здесь.
АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о выдающихся голкиперах-динамовцах
В результате прилета один человек погиб, как минимум двое получили ранения