Украина. Премьер лига01 октября 2022, 16:02 |
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Ингулец – Ворскла – 0:1. Видео гола и обзор матча
Обзор матча пятого тура УПЛ
01 октября 2022, 16:02 |
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Сегодня, 1 октября «Ворскла» в пятом туре УПЛ на выезде обыграла «Ингулец» 1:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
72’
Игрок команды Ворскла получает красную карточку.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Олейник (Ворскла).
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