Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец – Ворскла – 0:1. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Украины
Ингулец
01.10.2022, FT 0 : 1
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 16:02 |
38
0

Ингулец – Ворскла – 0:1. Видео гола и обзор матча

Обзор матча пятого тура УПЛ

01 октября 2022, 16:02 |
38
0
Ингулец – Ворскла – 0:1. Видео гола и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 1 октября «Ворскла» в пятом туре УПЛ на выезде обыграла «Ингулец» 1:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

72’
Игрок команды Ворскла получает красную карточку.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Олейник (Ворскла).
По теме:
Ворскла минимально обыграла Ингулец
Львов – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ТАЛЛЕС: «Матч с Вересом – это было настоящее дерби»
Ингулец Ворскла Полтава Ингулец - Ворскла Украинская Премьер-лига видео видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Setanta Sports Ukraine
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Слова тен Хага и Гвардиолы перед дерби Манчестера
Футбол | 01 октября 2022, 12:58 1
ВИДЕО. Слова тен Хага и Гвардиолы перед дерби Манчестера
ВИДЕО. Слова тен Хага и Гвардиолы перед дерби Манчестера

Матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье

ВИДЕО. У Миколенко будет новый босс, россию отстранили, ставим на Арсенал
Футбол | 01 октября 2022, 12:40 0
ВИДЕО. У Миколенко будет новый босс, россию отстранили, ставим на Арсенал
ВИДЕО. У Миколенко будет новый босс, россию отстранили, ставим на Арсенал

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Грандиозное открытие. Верес и Рух разошлись миром на обновленном Авангарде
Футбол | 30.09.2022, 15:27
Грандиозное открытие. Верес и Рух разошлись миром на обновленном Авангарде
Грандиозное открытие. Верес и Рух разошлись миром на обновленном Авангарде
Гвардиола раскрыл причину фантастической формы Холанда
Футбол | 30.09.2022, 19:03
Гвардиола раскрыл причину фантастической формы Холанда
Гвардиола раскрыл причину фантастической формы Холанда
Буффон назвал пять лучших голкиперов современности
Футбол | 30.09.2022, 13:39
Буффон назвал пять лучших голкиперов современности
Буффон назвал пять лучших голкиперов современности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Президент Ингульца перепел Круга в патриотическом стиле
ВИДЕО. Президент Ингульца перепел Круга в патриотическом стиле
29.09.2022, 17:35 2
Футбол
Президент МОК заговорил о возвращении россиян к соревнованиям
Президент МОК заговорил о возвращении россиян к соревнованиям
30.09.2022, 19:59 5
Олимпийские игры
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
01.10.2022, 11:00 6
Баскетбол
Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией
Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией
29.09.2022, 19:04 11
Футбол
Пять самых лояльных своим клубам футболистов украинской Премьер-лиги
Пять самых лояльных своим клубам футболистов украинской Премьер-лиги
30.09.2022, 11:20 2
Футбол
ВИДЕО. Мокрая Марина Бех-Романчук эффектно вылезает из бассейна
ВИДЕО. Мокрая Марина Бех-Романчук эффектно вылезает из бассейна
30.09.2022, 09:11
Другие виды
Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира
Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира
30.09.2022, 02:42
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, может, ты одолжишь Джошуа свои яйца, средневес»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, может, ты одолжишь Джошуа свои яйца, средневес»
30.09.2022, 01:55 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности