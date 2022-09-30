Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яркий нокаут от Крыкли, молодежка в 4-й корзине, Палкин раскритиковал ФИФА
Другие новости
30 сентября 2022, 07:15 | Обновлено 30 сентября 2022, 07:35
511
0

Яркий нокаут от Крыкли, молодежка в 4-й корзине, Палкин раскритиковал ФИФА

Главные новости за 29 сентября на Sport.ua

30 сентября 2022, 07:15 | Обновлено 30 сентября 2022, 07:35
511
0
Яркий нокаут от Крыкли, молодежка в 4-й корзине, Палкин раскритиковал ФИФА
ONE Championship. Роман Крыкля

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 29 сентября.

1. ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал
Роман Крыкля на шоу ONE 161 мощнейшими ударами уложил Гуто Иносенте

2. Cборная Украины U-21 при жеребьевке Евро-2023 будет в четвертой корзине
Украинцы узнали своих потенциальных соперников

3. Они ничего не понимают! Палкин обвинил ФИФА в поддержке россии
Гендиректор «Шахтера» раскритиковал Инфантино за проведение ЧМ-2018 в рф

4. Катар купил право провести ЧМ? Президент ПСЖ оказался замешан в скандал
Нассер Аль-Хелаифи фигурирует в деле о похищении людей и вымогательстве

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал 29-летнего нападающего из Конго
Одесский клуб усилился габаритным форвардом

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Молодой вратарь Шахтера перешел в Зарю
Никита Турбаевский подписал контракт с клубом

6. ОФИЦИАЛЬНО. Матч шестого тура УПЛ Львов – Шахтер перенесен
«Шахтер» попросил о переносе поединка

7. Борец Семен Новиков решил выступать за Болгарию
Не выдержал конкуренции с Жаном Беленюком

8. Стал известен заработок сборной для УАФ по итогам Лиги наций 2022/23
Команда Александра Петракова не добилась права повыситься в Дивизион А

9A. Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о выдающихся голкиперах-динамовцах

9B. Пять самых лояльных своим клубам футболистов Английской Премьер-лиги
Оставаться «на плаву» в сильнейшем чемпионате – это большое достижение

10. Что не так с Лигой наций, и почему турнир в этом не виноват
Третий розыгрыш ЛН не получился таким ярким, как предыдущие

По теме:
Костюк впервые проиграла Крейчиковой, украинец переплыл Северный пролив
Украина на Евро-2023, нулевка в Кракове, загул Вербича, соперник для Фьюри
Будущее сборной и Петракова, конфликт в Динамо, откровенные признания Усика
главные новости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять самых лояльных своим клубам футболистов английской Премьер-лиги
Футбол | 29 сентября 2022, 12:59 0
Пять самых лояльных своим клубам футболистов английской Премьер-лиги
Пять самых лояльных своим клубам футболистов английской Премьер-лиги

Оставаться «на плаву» в сильнейшем национальном чемпионате – это большое достижение

ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал
MMA | 29 сентября 2022, 18:00 0
ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал
ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал

Роман Крыкля на шоу ONE 161 мощнейшими ударами уложил Гуто Иносенте

36-летняя украинская теннисистка вышла в четвертьфинал 60-тысячника в США
Теннис | 30.09.2022, 00:15
36-летняя украинская теннисистка вышла в четвертьфинал 60-тысячника в США
36-летняя украинская теннисистка вышла в четвертьфинал 60-тысячника в США
Босс Челси предложил матч звезд АПЛ с другими лигами. Зинченко будет в игре
Футбол | 30.09.2022, 05:50
Босс Челси предложил матч звезд АПЛ с другими лигами. Зинченко будет в игре
Босс Челси предложил матч звезд АПЛ с другими лигами. Зинченко будет в игре
Не Усик. Фьюри назвал второго лучшего супертяжа после себя
Бокс | 29.09.2022, 10:29
Не Усик. Фьюри назвал второго лучшего супертяжа после себя
Не Усик. Фьюри назвал второго лучшего супертяжа после себя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известен состав всех Дивизионов Лиги наций-2024/2025
Известен состав всех Дивизионов Лиги наций-2024/2025
28.09.2022, 08:16
Футбол
Почему Украине не удалось победить Шотландию?
Почему Украине не удалось победить Шотландию?
28.09.2022, 10:52 43
Футбол
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
29.09.2022, 17:00 4
Баскетбол
Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
29.09.2022, 18:26 32
Футбол
Джо ДЖОЙС: «Усик должен освободить пояс WBO»
Джо ДЖОЙС: «Усик должен освободить пояс WBO»
28.09.2022, 11:33 14
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Уайлдер хочет, чтобы ему еще раз надрали задницу»
Тайсон ФЬЮРИ: «Уайлдер хочет, чтобы ему еще раз надрали задницу»
28.09.2022, 14:43 5
Бокс
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
28.09.2022, 16:17 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности