Яркий нокаут от Крыкли, молодежка в 4-й корзине, Палкин раскритиковал ФИФА
Главные новости за 29 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 29 сентября.
1. ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал
Роман Крыкля на шоу ONE 161 мощнейшими ударами уложил Гуто Иносенте
2. Cборная Украины U-21 при жеребьевке Евро-2023 будет в четвертой корзине
Украинцы узнали своих потенциальных соперников
3. Они ничего не понимают! Палкин обвинил ФИФА в поддержке россии
Гендиректор «Шахтера» раскритиковал Инфантино за проведение ЧМ-2018 в рф
4. Катар купил право провести ЧМ? Президент ПСЖ оказался замешан в скандал
Нассер Аль-Хелаифи фигурирует в деле о похищении людей и вымогательстве
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал 29-летнего нападающего из Конго
Одесский клуб усилился габаритным форвардом
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Молодой вратарь Шахтера перешел в Зарю
Никита Турбаевский подписал контракт с клубом
6. ОФИЦИАЛЬНО. Матч шестого тура УПЛ Львов – Шахтер перенесен
«Шахтер» попросил о переносе поединка
7. Борец Семен Новиков решил выступать за Болгарию
Не выдержал конкуренции с Жаном Беленюком
8. Стал известен заработок сборной для УАФ по итогам Лиги наций 2022/23
Команда Александра Петракова не добилась права повыситься в Дивизион А
9A. Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о выдающихся голкиперах-динамовцах
9B. Пять самых лояльных своим клубам футболистов Английской Премьер-лиги
Оставаться «на плаву» в сильнейшем чемпионате – это большое достижение
10. Что не так с Лигой наций, и почему турнир в этом не виноват
Третий розыгрыш ЛН не получился таким ярким, как предыдущие
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