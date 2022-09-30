Яркий нокаут от Крыкли, молодежка в 4-й корзине, Палкин раскритиковал ФИФА

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 29 сентября.

1. ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал

Роман Крыкля на шоу ONE 161 мощнейшими ударами уложил Гуто Иносенте

2. Cборная Украины U-21 при жеребьевке Евро-2023 будет в четвертой корзине

Украинцы узнали своих потенциальных соперников

3. Они ничего не понимают! Палкин обвинил ФИФА в поддержке россии

Гендиректор «Шахтера» раскритиковал Инфантино за проведение ЧМ-2018 в рф

4. Катар купил право провести ЧМ? Президент ПСЖ оказался замешан в скандал

Нассер Аль-Хелаифи фигурирует в деле о похищении людей и вымогательстве

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал 29-летнего нападающего из Конго

Одесский клуб усилился габаритным форвардом

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Молодой вратарь Шахтера перешел в Зарю

Никита Турбаевский подписал контракт с клубом

6. ОФИЦИАЛЬНО. Матч шестого тура УПЛ Львов – Шахтер перенесен

«Шахтер» попросил о переносе поединка

7. Борец Семен Новиков решил выступать за Болгарию

Не выдержал конкуренции с Жаном Беленюком

8. Стал известен заработок сборной для УАФ по итогам Лиги наций 2022/23

Команда Александра Петракова не добилась права повыситься в Дивизион А

9A. Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о выдающихся голкиперах-динамовцах

9B. Пять самых лояльных своим клубам футболистов Английской Премьер-лиги

Оставаться «на плаву» в сильнейшем чемпионате – это большое достижение

10. Что не так с Лигой наций, и почему турнир в этом не виноват

Третий розыгрыш ЛН не получился таким ярким, как предыдущие