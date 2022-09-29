Что не так с Лигой наций и почему турнир в этом не виноват
Блогер Sport.ua объясняет, почему третий розыгрыш ЛН не получился таким ярким, как предыдущие
Завершился третий розыгрыш Лиги наций, впереди только финал четырех. Пожалуй, именно нынешний турнир стал самым ненужным для многих участников.
Само учреждение футбольного соревнования «Лига наций УЕФА» воспринималось с большим энтузиазмом. Вместо никому не интересных товарищеских матчей – турнир с массой ярких афиш, реальными премиальными и даже шансами благодаря успехам в нем пробиться на континентальный или мировой форум. В конце концов, Лига наций представлялась более привлекательным турниром, чем большинство отборочных встреч. Тяжело представить, что, скажем, немецкого болельщика сильно возбуждает матч с Лихтенштейном, английского – с Сан-Марино и т.д. А Украина вообще многие годы мучилась с поиском спарринг-партнеров хоть какого-то уровня.
Первый розыгрыш Лиги наций, проходивший в 2018-2019 годах, реально понравился. Для сборной Украины он стал первым успехом при Андрее Шевченко – наш национал выиграл свою группу досрочно, опередив Чехию и Словакию.
Очень весело было в Лиге А. Чего стоит путь испанцев, которые стартовали с разгрома Хорватии (6:0), затем на классе переиграли англичан (2:1), но на финише драматично уступили обоим соперникам со счетом 2:3 и не попали в финал четырех. Бельгия в матче за первое место в группе вела 2:0 на поле Швейцарии, ее устраивало даже минимальное поражение, но бронзовый призер чемпионата мира ухитрился влететь 2:5. Сильно опозорилась Германия, которая набрала два очка в группе с Францией и Нидерландами и должна была опускаться Лигу В, но поменялся регламент, о чем ниже. Зрелищным получился финал четырех, победителем которого стала Португалия.
Но дальше начались проблемы.
Коронавирус и сроки чемпионата мира в Катаре ударили по Лиге наций
Второй розыгрыш Лиги наций, который стартовал в сентябре 2020 года, должен был по порядку идти следующим за чемпионатом Европы. После крупных турниров обычно в сборных происходит смена поколений, смена тренеров, поиск новых смыслов и идей.
Но пандемия коронавируса внесла свои масштабные коррективы. Евро-2020 оставили нейминг, но перенесли на лето 2021 года. Многие сборные оказались в разножке: какие перемены и эксперименты, если главный турнир теперь уже трехлетнего цикла впереди?
Конечно же, било по привлекательности второй по счету Лиги наций отсутствие зрителей на трибунах из-за той же пандемии коронавируса – редкими исключениями были, например, домашние матчи сборной Украины против Германии и Испании. За предшествовавшие месяцы футболисты привыкли играть при пустых трибунах, но все равно приятного мало.
Совсем спортивную составляющую турнира разбила история со сборной Украины, которой засчитали техническое поражение в выездном матче со Швейцарией в шестом туре из-за эпидемии коронавируса в команде – местные власти не оставили шансов привезти хотя бы альтернативный ростер. А тот технарь для наших означал вылет во второй по рангу дивизион.
Третий розыгрыш Лиги наций тоже стал жертвой обстоятельств. В нормальных условиях групповой этап соревнований прошел бы с сентября по ноябрь 2022 года. Однако невозможность проводить чемпионат мира в Катаре летом, его перенос на ноябрь-декабрь ударили по Лиге наций. Турнир, который теперь уже предварял мундиаль, стал просто не нужным для многих сборных. Потому что кого мотивируют те четыре тура группового этапа в июне 2022-го, когда позади изнурительный клубный сезон, а чемпионат мира, повторимся, впереди?!
Вот и видели мы масштабную ротацию в исполнении не только топовых сборных. Видели, как действующий победитель Лиги нации Франция просто довольна тем, что не вылетела во второй дивизион. Видели, как хорваты весьма буднично восприняли выход в финал четырех – путевке на чемпионат мира они радовались по-настоящему. А капитан провалившейся сборной Англии (она в Лигу В вылетела) Харри Кейн спокойно и откровенно сказал: «Если мы хорошо выступим на чемпионате мира, то болельщики уже не будут беспокоиться по поводу неудачи в Лиге наций». Цинично, но английская звезда просто расставил приоритеты, которые актуальны для многих.
Больше матчей – не только больше денег, но и больше проблем
В первом розыгрыше Лиги наций в главном дивизионе было 12 сборных, во втором по рангу дивизионе – тоже 12 сборных.
Сам по себе формат с группами из трех команд проблемный и ущербный. Пока два коллектива бьются, третий стоит в сторонке и просто ждет, но получает при этом преимущество в свежести над одним из оппонентов.
Главное же – максимально укомплектованными становились группы в Лигах С и D. То есть большинство матчей проводились между слабейшими участниками Лиги наций.
В УЕФА решили, что Лиги А и В надо расширить до 16 сборных. Ведь тогда больше матчей играют сильнейшие, а это дополнительная прибыль и интерес. Но такое расширение наслоилось на коронавирусные и календарные проблемы из предыдущего раздела.
Турнирные таблицы Лиги наций 2022/23
Сезон-2020/2021 был максимально спрессован по времени. Многие ведущие европейские федерации предлагали вообще отменить вторую по счету Лигу наций. Третья ЛН пострадала из-за масштабной сессии июня-2022. Топовых по вывеске матчей стало больше. Но больше стало и травм. «Барселона» и «Милан» так просто в шоке от нынешней сентябрьской сессии.
В таких условиях что игроки подспудно начинают беречь себя, что тренерам приходится проводить ротацию, иногда вынужденно. Это идет только во вред уровню и привлекательности Лиги наций.
Так что, Лига наций не нужна? Нужна!
Впрочем, аргументы в пользу все еще юного турнира находятся легко. Главный – Лига наций просто лучше товарищеских матчей. Но есть и другие.
Во-первых, финалы четырех ЛН реально получались захватывающими. Особенно тот, что прошел в октябре 2021 года: с волевыми победами Франции над Бельгией в полуфинале (0:2-3:2) и Испанией в финале (2:1).
Getty Images/Global Images Ukraine. 7 октября 2021 года. Бельгия – Франция – 2:3
Во-вторых, радует разнообразие. Ведь участниками финала четырех стали уже девять разных сборных. Десятой могла стать Венгрия, но в решающем матче проиграла Италии.
В-третьих, он помог обрести высокую мотивацию многим сборным уровня ниже среднего. Северная Македония благодаря Лиге наций впервые сыграла на крупном турнире – на радость Украине, к слову, ведь кого бы мы еще обыграли, чтобы пробиться в плей-офф Евро-2020?! Сейчас шанс пробиться на Евро-2024 получили сборные Казахстана и Грузии. Грузины – уже второй раз за время участия в Лиге наций.
В-четвертых, этот турнир полезен для Украины. Повторимся, осенью 2018 года в Лиге наций наша сборная обрела уверенность перед впоследствии успешным отбором на Евро-2020. Вторая ЛН помогла закалиться в условиях кадровых проблем и противостояний с топовыми сборными.
Отдельно благодарить Лигу наций должна Италия. Ведь в первом розыгрыше ЛН «скуадра адзурра» смогла перестроиться после позорного непопадания на ЧМ-2018. А второй розыгрыш позволил итальянцам, что называется, отрастить и укрепить свой панцирь, который в итоге никто не смог расколоть на Евро-2020. Понятно, что без переноса чемпионата Европы на год расклады были бы другими. Но Италия умело использовала Лигу наций себе на пользу.
Игорь ЯСЛИК
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Да как раз ЭТОТ сезон получился самым крутым!
Чего стоят только победы мадьяров над Англией и Германией!!!
А поражение Португалии ДОМА на последних минутах Испании и непопадание в финал когда они уже были там почти двумя ногами???
Дания - !
Как Хорватия играла на выездах...
Да куча всего обалденного было и надо было только это увидеть.
Но блогеры они такие