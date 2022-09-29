Что не так с Лигой наций и почему турнир в этом не виноват

Завершился третий розыгрыш Лиги наций, впереди только финал четырех. Пожалуй, именно нынешний турнир стал самым ненужным для многих участников.

Само учреждение футбольного соревнования «Лига наций УЕФА» воспринималось с большим энтузиазмом. Вместо никому не интересных товарищеских матчей – турнир с массой ярких афиш, реальными премиальными и даже шансами благодаря успехам в нем пробиться на континентальный или мировой форум. В конце концов, Лига наций представлялась более привлекательным турниром, чем большинство отборочных встреч. Тяжело представить, что, скажем, немецкого болельщика сильно возбуждает матч с Лихтенштейном, английского – с Сан-Марино и т.д. А Украина вообще многие годы мучилась с поиском спарринг-партнеров хоть какого-то уровня.

Первый розыгрыш Лиги наций, проходивший в 2018-2019 годах, реально понравился. Для сборной Украины он стал первым успехом при Андрее Шевченко – наш национал выиграл свою группу досрочно, опередив Чехию и Словакию.

Очень весело было в Лиге А. Чего стоит путь испанцев, которые стартовали с разгрома Хорватии (6:0), затем на классе переиграли англичан (2:1), но на финише драматично уступили обоим соперникам со счетом 2:3 и не попали в финал четырех. Бельгия в матче за первое место в группе вела 2:0 на поле Швейцарии, ее устраивало даже минимальное поражение, но бронзовый призер чемпионата мира ухитрился влететь 2:5. Сильно опозорилась Германия, которая набрала два очка в группе с Францией и Нидерландами и должна была опускаться Лигу В, но поменялся регламент, о чем ниже. Зрелищным получился финал четырех, победителем которого стала Португалия.

Но дальше начались проблемы.

Коронавирус и сроки чемпионата мира в Катаре ударили по Лиге наций

Второй розыгрыш Лиги наций, который стартовал в сентябре 2020 года, должен был по порядку идти следующим за чемпионатом Европы. После крупных турниров обычно в сборных происходит смена поколений, смена тренеров, поиск новых смыслов и идей.

Но пандемия коронавируса внесла свои масштабные коррективы. Евро-2020 оставили нейминг, но перенесли на лето 2021 года. Многие сборные оказались в разножке: какие перемены и эксперименты, если главный турнир теперь уже трехлетнего цикла впереди?

Конечно же, било по привлекательности второй по счету Лиги наций отсутствие зрителей на трибунах из-за той же пандемии коронавируса – редкими исключениями были, например, домашние матчи сборной Украины против Германии и Испании. За предшествовавшие месяцы футболисты привыкли играть при пустых трибунах, но все равно приятного мало.

Совсем спортивную составляющую турнира разбила история со сборной Украины, которой засчитали техническое поражение в выездном матче со Швейцарией в шестом туре из-за эпидемии коронавируса в команде – местные власти не оставили шансов привезти хотя бы альтернативный ростер. А тот технарь для наших означал вылет во второй по рангу дивизион.

Третий розыгрыш Лиги наций тоже стал жертвой обстоятельств. В нормальных условиях групповой этап соревнований прошел бы с сентября по ноябрь 2022 года. Однако невозможность проводить чемпионат мира в Катаре летом, его перенос на ноябрь-декабрь ударили по Лиге наций. Турнир, который теперь уже предварял мундиаль, стал просто не нужным для многих сборных. Потому что кого мотивируют те четыре тура группового этапа в июне 2022-го, когда позади изнурительный клубный сезон, а чемпионат мира, повторимся, впереди?!

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Вот и видели мы масштабную ротацию в исполнении не только топовых сборных. Видели, как действующий победитель Лиги нации Франция просто довольна тем, что не вылетела во второй дивизион. Видели, как хорваты весьма буднично восприняли выход в финал четырех – путевке на чемпионат мира они радовались по-настоящему. А капитан провалившейся сборной Англии (она в Лигу В вылетела) Харри Кейн спокойно и откровенно сказал: «Если мы хорошо выступим на чемпионате мира, то болельщики уже не будут беспокоиться по поводу неудачи в Лиге наций». Цинично, но английская звезда просто расставил приоритеты, которые актуальны для многих.

Больше матчей – не только больше денег, но и больше проблем

В первом розыгрыше Лиги наций в главном дивизионе было 12 сборных, во втором по рангу дивизионе – тоже 12 сборных.

Сам по себе формат с группами из трех команд проблемный и ущербный. Пока два коллектива бьются, третий стоит в сторонке и просто ждет, но получает при этом преимущество в свежести над одним из оппонентов.

Главное же – максимально укомплектованными становились группы в Лигах С и D. То есть большинство матчей проводились между слабейшими участниками Лиги наций.

В УЕФА решили, что Лиги А и В надо расширить до 16 сборных. Ведь тогда больше матчей играют сильнейшие, а это дополнительная прибыль и интерес. Но такое расширение наслоилось на коронавирусные и календарные проблемы из предыдущего раздела.

Турнирные таблицы Лиги наций 2022/23

Сезон-2020/2021 был максимально спрессован по времени. Многие ведущие европейские федерации предлагали вообще отменить вторую по счету Лигу наций. Третья ЛН пострадала из-за масштабной сессии июня-2022. Топовых по вывеске матчей стало больше. Но больше стало и травм. «Барселона» и «Милан» так просто в шоке от нынешней сентябрьской сессии.

В таких условиях что игроки подспудно начинают беречь себя, что тренерам приходится проводить ротацию, иногда вынужденно. Это идет только во вред уровню и привлекательности Лиги наций.

Так что, Лига наций не нужна? Нужна!

Впрочем, аргументы в пользу все еще юного турнира находятся легко. Главный – Лига наций просто лучше товарищеских матчей. Но есть и другие.

Во-первых, финалы четырех ЛН реально получались захватывающими. Особенно тот, что прошел в октябре 2021 года: с волевыми победами Франции над Бельгией в полуфинале (0:2-3:2) и Испанией в финале (2:1).



Getty Images/Global Images Ukraine. 7 октября 2021 года. Бельгия – Франция – 2:3

Во-вторых, радует разнообразие. Ведь участниками финала четырех стали уже девять разных сборных. Десятой могла стать Венгрия, но в решающем матче проиграла Италии.

В-третьих, он помог обрести высокую мотивацию многим сборным уровня ниже среднего. Северная Македония благодаря Лиге наций впервые сыграла на крупном турнире – на радость Украине, к слову, ведь кого бы мы еще обыграли, чтобы пробиться в плей-офф Евро-2020?! Сейчас шанс пробиться на Евро-2024 получили сборные Казахстана и Грузии. Грузины – уже второй раз за время участия в Лиге наций.

В-четвертых, этот турнир полезен для Украины. Повторимся, осенью 2018 года в Лиге наций наша сборная обрела уверенность перед впоследствии успешным отбором на Евро-2020. Вторая ЛН помогла закалиться в условиях кадровых проблем и противостояний с топовыми сборными.

Отдельно благодарить Лигу наций должна Италия. Ведь в первом розыгрыше ЛН «скуадра адзурра» смогла перестроиться после позорного непопадания на ЧМ-2018. А второй розыгрыш позволил итальянцам, что называется, отрастить и укрепить свой панцирь, который в итоге никто не смог расколоть на Евро-2020. Понятно, что без переноса чемпионата Европы на год расклады были бы другими. Но Италия умело использовала Лигу наций себе на пользу.

Игорь ЯСЛИК