Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известен заработок сборной для УАФ по итогам Лиги наций-2022/2023
Лига наций
29 сентября 2022, 12:03 | Обновлено 29 сентября 2022, 12:09
295
0

Известен заработок сборной для УАФ по итогам Лиги наций-2022/2023

Команда Александра Петракова не добилась права повыситься в Дивизион А

29 сентября 2022, 12:03 | Обновлено 29 сентября 2022, 12:09
295
0
Известен заработок сборной для УАФ по итогам Лиги наций-2022/2023
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская сборная групповую стадию розыгрыша Лиги наций сезона-2022/2023 завершила на втором месте в своем квартете. Сыграв в заключительном матче вничью 0:0 с командой Шотландии, подопечные Петракова не смогли опередить британцев и остались в итоговой таблице за ними.

За участие сборной Украины в Лиге наций из Фонда солидарности на счет Украинской ассоциации футбола будет перечислено 1,5 млн евро. Это фиксированная сумма призовых для каждой команды Дивизиона В вне зависимости от показанного в итоге результата.

В свою очередь, сборные из элитного Дивизиона А получат по 2,25 млн евро. Кроме этого, будущие участники плей-офф турнира смогут удвоить гонорар. Сборные из Дивизиона С получат по 1,125 млн евро, а из Лиги D — по 750 тыс евро.

По теме:
Зализывали раны или…? Игроки Франции посетили клуб после фиаско с Данией
Альваро МОРАТА: «Когда нам нужно сделать шаг вперед, мы делаем его»
Журналист: «Все время, когда Ребров нужен сборной – у него другой контракт»
Лига наций сборная Украины по футболу УЕФА Украинская ассоциация футбола
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Суспильне спорт
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном
Футбол | 28 сентября 2022, 17:30 4
Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном
Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном

Кто может заменить Петракова?

Источник: Динамо взяло новичка Лонвейка на замену Шапаренко
Футбол | 29 сентября 2022, 10:11 0
Источник: Динамо взяло новичка Лонвейка на замену Шапаренко
Источник: Динамо взяло новичка Лонвейка на замену Шапаренко

Николай выбыл на 6 месяцев

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Днепр-1
Футбол | 29.09.2022, 04:25
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Днепр-1
Какая зарплата у Реброва, и может ли он возглавить Динамо?
Футбол | 28.09.2022, 20:59
Какая зарплата у Реброва, и может ли он возглавить Динамо?
Какая зарплата у Реброва, и может ли он возглавить Динамо?
Восемь против одного. Почему Петраков должен покинуть сборную Украины
Футбол | 28.09.2022, 13:25
Восемь против одного. Почему Петраков должен покинуть сборную Украины
Восемь против одного. Почему Петраков должен покинуть сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
27.09.2022, 17:43 2
Футбол
Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове
Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове
27.09.2022, 23:38 134
Футбол
ФОТО. Ленд-лиз из россии. ВСУ захватили у рф больше техники, чем дают США
ФОТО. Ленд-лиз из россии. ВСУ захватили у рф больше техники, чем дают США
28.09.2022, 15:45
Война
ВИДЕО. Беринчик снова в ринге, Бастони в Манчестере, ставим на Украину
ВИДЕО. Беринчик снова в ринге, Бастони в Манчестере, ставим на Украину
27.09.2022, 15:20
Футбол
Украина – Шотландия – 0:0. Как не забил Ярмоленко. Видеообзор матча
Украина – Шотландия – 0:0. Как не забил Ярмоленко. Видеообзор матча
28.09.2022, 00:39 1
Футбол
Не Усик и не Джошуа. Фьюри назвал своего следующего соперника
Не Усик и не Джошуа. Фьюри назвал своего следующего соперника
27.09.2022, 09:40 13
Бокс
Джо ДЖОЙС: «Усик должен освободить пояс WBO»
Джо ДЖОЙС: «Усик должен освободить пояс WBO»
28.09.2022, 11:33 14
Бокс
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
28.09.2022, 02:41 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности