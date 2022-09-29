Известен заработок сборной для УАФ по итогам Лиги наций-2022/2023

Украинская сборная групповую стадию розыгрыша Лиги наций сезона-2022/2023 завершила на втором месте в своем квартете. Сыграв в заключительном матче вничью 0:0 с командой Шотландии, подопечные Петракова не смогли опередить британцев и остались в итоговой таблице за ними.

За участие сборной Украины в Лиге наций из Фонда солидарности на счет Украинской ассоциации футбола будет перечислено 1,5 млн евро. Это фиксированная сумма призовых для каждой команды Дивизиона В вне зависимости от показанного в итоге результата.

В свою очередь, сборные из элитного Дивизиона А получат по 2,25 млн евро. Кроме этого, будущие участники плей-офф турнира смогут удвоить гонорар. Сборные из Дивизиона С получат по 1,125 млн евро, а из Лиги D — по 750 тыс евро.