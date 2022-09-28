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  4. Восемь против одного. Почему Петраков должен покинуть сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
28 сентября 2022, 13:25 |
4505
15

Восемь против одного. Почему Петраков должен покинуть сборную Украины

Обозреватель Sport.ua не видит будущего у «сине-желтых» во главе с Александром Петраковым

28 сентября 2022, 13:25 |
4505
15
Восемь против одного. Почему Петраков должен покинуть сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Контракт Александра Петракова с УАФ истекает 31 декабря 2022 года. Матч Лиги наций против Шотландии стал последним для Украины в этом календарном году. Следующий официальный матч национальная команда проведет в марте в рамках квалификации к Евро.

Теперь возникает вопрос, стоит ли предлагать Александру Васильевичу новый контракт со сборной на квалификацию на Евро-2024?

Почему с Петраковым нужно продлевать контракт:

Финансы. Петраков получает очень малую зарплату. По сообщению СМИ, его месячный заработок в УАФ составляет 10 тысяч долларов. Это просто смешные деньги для наставника национальной команды. У предшественника Андрея Шевченко заработки были больше в десятки раз. В большей части клубов УПЛ у тренеров контракты также лучше. Серьезного штаба помощников у Петракова нет. Какие-то особые условия может иметь только Александр Шовковский. Приглашение нового тренера – очень серьезные финансовые требования по личному контракту и бюджет на штат помощников и ассистентов. В военное время деньги нужно считать.

Почему с Петраковым не нужно продлевать контракт:

Доступность более сильного тренера. Наставников увольняют тогда, когда есть возможность пригласить более сильного тренера. Даже если есть результат. Если бы выбора тренеров для сборной не было, это давало бы шансы Петракову остаться. Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров не скрывает своего желания вернуться на Родину. Да, за разрыв контракта с его клубом придется заплатить и его личный контракт будет в разы больше, но эти расходы УАФ вполне может себе позволить.

Ребров – более современный, глубокий, разносторонний тренер, чем Петраков. Действующее поколение игроков сборной Украины позволяет играть в более зрелищный футбол, не зависеть от отдельных исполнителей и добиваться результата.

Результат. Сборная очень тяжело заняла второе место в квалификации к чемпионату мира. Петраков смог победить минувшей осенью только в двух матчах. В решающей игре против Боснии и Герцеговины в последнем туре соперник был уже не мотивирован и выставил не основной состав. В стыковых матчах остановились на Уэльсе. Это не Франция, Германия или даже Хорватия, от которых вылетали раньше. В Лиге наций не смогли занять первое место в группе из Ирландии, Армении и Шотландии. С последними взяли одно очко и не забили ни одного мяча.

Поведение. Тренер сборной Украины – это публичная персона, которая должна вести себя согласно статусу. К сожалению, Александр Васильевич не справился с эмоциями и не был готов ко вниманию медиа. Публичная критика Александра Караваева после матча против Казахстана, конфликт с Русланом Малиновским, очень не медийные пресс-конференции, где доходило до противостояния с журналистами.

 

 

 

Потеря авторитета. Александр Васильевич очень быстро начал отказываться от собственных принципов и убеждений, с которыми он работал в последние годы и сформировал свою философию как наставник. После первых неудач отказался от построения игры в три центральных защитника. Хотя так играли его команды 1999 и 2003 года рождения. Затем дал заднюю в ситуации с Малиновским. Ярмоленко очень слабо смотрелся в обоих матчах против Шотландии, но его меняли только в конце игры. Едва ли Андрей был готов играть в основе решающий матч против Шотландии. Петраков очень быстро отказался от Виталия Буяльского, хотя сначала вызывал и ставил. Главным в команде получился не тренер, а игроки. Понятно, что подобные вещи влияют на атмосферу в команде.

Однообразие. Все было очень однообразно и понятно всем. Одни и те же сильные стороны, одни и те же проблемы. Отсутствие плана Б, когда пропускали первыми, не знали, что с этим делать. Команда должна быть шире в тактическом плане, чем забить первый гол и ловить соперника на контратаках.

Отсутствие прогресса. На гору залезть проще, чем удержаться. Приход Петракова дал эффект новизны для игроков, но постоянно нужно поддерживать мотивацию в команде. После невыхода на чемпионат мира команда уже утратила интерес к Лиге наций. Не смогли дожать Ирландию, развалившуюся в Глазго. Такое впечатление, что игроки потеряли значительный интерес к сборной. Я не знаю ни одного футболиста, который вырос бы благодаря работе в сборной с Петраковым.

Неумение распорядиться кадровым потенциалом. Сейчас у сборной Украины большой выбор игроков. Увеличивается количество легионеров, у «Динамо» и «Шахтера» увеличилось количество кандидатов в сборную. Это не только конкуренция, но и кадровый потенциал, который нужно использовать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Если дилемму Зинченко-Малиновский-Шапаренко еще удалось решить из-за конфликта с Русланом, динамовцем в роли джокера, а потом и травмой Николая, то что делать одновременно с Мудриком, Ярмоленко и Цыганковым, тренер так и не решил. Цыганков в роли джокера – такое себе решение. Виктор никогда особо не умел усиливать игру. При травмах Зинченко и Шапаренко Цыганков мог бы и в середине поля сыграть. В свое время Шевченко так использовал Марлоса. Наличие Довбика и Яремчука в отдельных случаях позволяло играть в два форварда.

Ничего не может дать нового. Я не знаю ни одного аспекта, где сборная может вырасти, работая дальше с Петраковым. Пик команды был в начале июня во время стыков. Когда эмоций стало меньше, возникли большие проблемы. Поэтому судьба Петракова во главе сборной Украины, скорее всего, решена. Другой вопрос – кто его заменит. Но это уже иная тема.

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Александр Петраков статьи эксклюзив сборная Украины по футболу
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Сергей Тищенко
Сергей Тищенко Sport.ua
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Комментарии 15
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Михаил Шкуренков
Более предвзятого и некомпетентного мнения из-за своей же предвзятости написать будет тяжело. Такого не прикрытого не уважения к к обсуждаемому человеку, хотя автор должен быть нейтрален, я давно не видел. Сборная вчера сыграла в отличный футбол, учитывая ситуацию в стране и то, как дерьмово выступили наши клубы в еврокубках. Не Петраков мазал с убойных позиций - это делали игроки на поле. Единственное, что теоретически можно предьявить по вчеращнему матчу - это запоздалые замены. Реброво-мания, которую пропагандирует автор - это нежелание видеть проблемы Сергея, которые присутствуют и были видны еще в Динамо. Тем не менее, уверен, что он достойный кандидат, но не на сегодня.
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+4
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justhateme
Якийсь він дійсно занадто образливий. Чи то через те шо з дітьми звик працювати?
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+2
spqr-te
Павелко теж було б добре звільнити місце для нових поглядів 
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+1
Фанькин кот
И ещё: сейчас война в разгаре, и неизвестно как закончится. Сумасшедшее х**ло вон ядеркой грозится. Ребров полюбэ не захочет, не бросит он тёплое и денежное местечко в ОАЕ. И другой востребованный тренер тоже не согласится. А подбирать шлак - зачем? Мирон? Так он и старше, и тренером работал чёрт-те когда, и он вообще клубный тренер.
Поэтому, останется Петраков, как "меньшее зло" в этот трудный час.
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-1
Макс Максов
Маркевич, Максимов, а може й навіть Ротань!
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-1
Nordenus
Игра у сборной возвращается в сторону совка. Не вышли на ЧМ и в Лигу А наций, обе задачи провалены. Очевидно, что обязаны уволить Петракова стопудов... если конечно УАФ адекватно все оценивают. Нам нужен новый тренер, который будет строить новый состав сборной на отбор на Евро, времени для этого полно, главное сейчас заменить тренера.
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-1
Фанькин кот
А футболисты которые на поле играли, они ни в чём не виноваты? Линия обороны в частности? Петраков не мог "подготовить" игроков, это ж не клуб. Хотя мотивировать как-то да, согласен, что из него посредственный мотиватор. Хотя и тут - мотивировать можно того, кто хочет мотивироваться. А если человек просто номер отбывает, то в таком случае никакой гениальный мотиватор не поможет.
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-1
Петр Яновский
Объективно эта сборная деградировала от момента тренерства Шевченко. Да, сильно поменялся состав, но говортить что он стал явно слабее я бы не стал. А вот рисунка вообще нет. При Шевченко были и провалы, тот же с Испанией, но пардон, мы обыгрывали Испанию, Швейцарию, Португалию. И была видна игра. Сейчас ПОЛНЫЙ НОЛЬ.
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-1
Veter
Обозревателю придётся потерпеть потому что контракт Петракова до НГ
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-1
Spaceman
Думаю,все ж таки тренер винен..Футболісти - це інструменти, і майстерність їх застосування залежить від тренера..
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-2
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Svyatoslav Malyts
Не повністю згідний з автором, є гравці які додали при Петракову. Той ж Мудрик, Миколенко, саме Петраков почав залучати Тимчика, непогано дивляться Качараба та Ігнатенко. Як не як зміна покоління, вважаю шо за такий період важко зробити сильну збірну,  це ж не клуб. Але є помилки самого Петракова. В цілому вважаю щоб він залишився і далі. А то прийде Ребров і зараз буде знову  все ламати і будем чекати поки шось скліпає
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-2
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