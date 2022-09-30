Cборная Украины U-21 при жеребьевке Евро-2023 будет в четвертой корзине

Молодежная сборная Украины по футболу узнает имена своих соперников в финальном турнире Евро-2023 (U-21) 18 октября во время жеребьевки в Бухаресте.

Процедура жеребьевки финальной части чемпионата Европы 2023 года (U-21) пройдет во вторник, 18 октября в столице Румынии – Бухаресте (начало – в 19.00 по киевскому времени).

Всего в нем вместе с двумя хозяевами, Грузией и Румынией, примут участие 16 команд. Сборные распределены по четырем корзинам по их рейтингу УЕФА (U-21). Подопечные Руслана Ротаня попали в четвертую корзину. Кроме того, с целью оптимизации расписания матчей ассоциациям-хозяевам предоставлены позиции A1 и B1 соответственно.

Состав корзин

Корзина 1: Испания (41,837), Португалия (40,130), Германия (39,668), Франция (37,887).

Испания (41,837), Португалия (40,130), Германия (39,668), Франция (37,887). Корзина 2: Нидерланды (36,626), Англия (35,798), Италия (35,244), Румыния (32,414).

Нидерланды (36,626), Англия (35,798), Италия (35,244), Румыния (32,414). Корзина 3: Хорватия (31,945), Швейцария (31,744), Бельгия (31,550), Чехия (30,455).

Хорватия (31,945), Швейцария (31,744), Бельгия (31,550), Чехия (30,455). Корзина 4: Украина (29,362), Норвегия (27,872), Израиль (25,732), Грузия (24,442).

Путем жеребьевки (от корзины 4 до корзины 1) УЕФА распределит вышедшие в финальный турнир сборные на четыре группы по четыре команды в каждой. На форуме после группового этапа по две сильнейшие команды каждого квартета выйдут в четвертьфинал.

Отметим, что финальный турнир Евро-2023 (U-21) будет проходить с 21 июня по 8 июля 2023 года.

Поединки турнира с участием 16 сборных примут четыре стадиона в Румынии (два — в Клуж-Напоке и два — в Бухаресте) и четыре в Грузии (в Батуми, Поти и два — в Тбилиси). Матч-открытие состоится в Румынии, а финал – в Грузии.

Три лучших команды Евро-2023 (кроме Франции) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

Сборная Украины U-21 квалифицировалась на Евро-2023 после победы над сборной Словакии.