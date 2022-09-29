Украина. Премьер лига29 сентября 2022, 19:48 | Обновлено 29 сентября 2022, 20:27
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал 29-летнего нападающего из Конго
Одесский клуб усилился габаритным форвардом
29 сентября 2022, 19:48 | Обновлено 29 сентября 2022, 20:27
966
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«Черноморец» объявил о подписании форварда Кевина Кубембы.
29-летний игрок ранее выступал в Малайзии, подписан в качестве свободного агента. Представитель Конго начинал карьеру во французских клубах: «Амьени», «Лилли», «Бресте». Также играл и забивал в чемпионатах Болгарии, Азербайджана и Албании.
Провел 8 матчей за сборную. Ранее сообщалось, что «Черноморец» после ухода Назария Русина ищет габаритного форварда. Рост Кубембы – 193 см.
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Комментарии 1
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Кроме суркисят ВСЕ подписывают и находят. Только у членов батальона Монако: "...никто в Украину ехать сейчас не хочет...Луческу не требует немедленного подписания новых игроков...надо опираться на собственную школу, академию Динамо..." Жаба их душит новх игроков купить, а спускать МИЛЛИОНЫ в казино не душит. Как то так
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