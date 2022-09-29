ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал 29-летнего нападающего из Конго

«Черноморец» объявил о подписании форварда Кевина Кубембы.

29-летний игрок ранее выступал в Малайзии, подписан в качестве свободного агента. Представитель Конго начинал карьеру во французских клубах: «Амьени», «Лилли», «Бресте». Также играл и забивал в чемпионатах Болгарии, Азербайджана и Албании.

Провел 8 матчей за сборную. Ранее сообщалось, что «Черноморец» после ухода Назария Русина ищет габаритного форварда. Рост Кубембы – 193 см.