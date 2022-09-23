Черноморец планирует подписать африканского форварда

По информации СМИ, «Черноморец» в ближайшее время объявил о подписании форварда Кевина Кубембы.

29-летний игрок ранее выступал в Малайзии, а сейчас является свободным агентом. Представитель Конго играл в Болгарии, Албании, Азербайджане и Франции.

Провел 8 матчей за сборную. Ранее сообщалось, что «Черноморец» после ухода Назария Русина ищет габаритного форварда.

Команда в четырех турах УПЛ забила 2 гола.