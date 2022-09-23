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Украина. Премьер лига
23 сентября 2022, 23:17 | Обновлено 23 сентября 2022, 23:18
347
0

Черноморец планирует подписать африканского форварда

Кевин Кубемба может перебраться в Украину

23 сентября 2022, 23:17 | Обновлено 23 сентября 2022, 23:18
347
0
Черноморец планирует подписать африканского форварда
cska.bg

По информации СМИ, «Черноморец» в ближайшее время объявил о подписании форварда Кевина Кубембы.

29-летний игрок ранее выступал в Малайзии, а сейчас является свободным агентом. Представитель Конго играл в Болгарии, Албании, Азербайджане и Франции.

Провел 8 матчей за сборную. Ранее сообщалось, что «Черноморец» после ухода Назария Русина ищет габаритного форварда.

Команда в четырех турах УПЛ забила 2 гола.

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Источник Динамомания
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