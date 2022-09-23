Украина. Премьер лига23 сентября 2022, 23:17 | Обновлено 23 сентября 2022, 23:18
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Черноморец планирует подписать африканского форварда
Кевин Кубемба может перебраться в Украину
23 сентября 2022, 23:17 | Обновлено 23 сентября 2022, 23:18
347
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По информации СМИ, «Черноморец» в ближайшее время объявил о подписании форварда Кевина Кубембы.
29-летний игрок ранее выступал в Малайзии, а сейчас является свободным агентом. Представитель Конго играл в Болгарии, Албании, Азербайджане и Франции.
Провел 8 матчей за сборную. Ранее сообщалось, что «Черноморец» после ухода Назария Русина ищет габаритного форварда.
Команда в четырех турах УПЛ забила 2 гола.
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