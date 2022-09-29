Украина. Премьер лига29 сентября 2022, 10:40 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Молодой вратарь Шахтера перешел в Зарю
Никита Турбаевский подписал контракт с клубом
29 сентября 2022, 10:40 |
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«Заря» на официальном сайте сообщила о переходе в команду вратаря «Шахтера» Никиты Турбаевского. О сроках договора информации нет.
Ранее 20-летний страж ворот выступал за юношескую команду «Шахтера», а в УПЛ успел дебютировать в «Мариуполе» (провел 8 матчей).
В СМИ была информация о том, что Турбаевский стал частью перехода хавбека Егора Назарины в «Шахтер».
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