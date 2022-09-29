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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Молодой вратарь Шахтера перешел в Зарю
Украина. Премьер лига
29 сентября 2022, 10:40 |
993
1

ОФИЦИАЛЬНО. Молодой вратарь Шахтера перешел в Зарю

Никита Турбаевский подписал контракт с клубом

29 сентября 2022, 10:40 |
993
1
ОФИЦИАЛЬНО. Молодой вратарь Шахтера перешел в Зарю
ФК Заря

«Заря» на официальном сайте сообщила о переходе в команду вратаря «Шахтера» Никиты Турбаевского. О сроках договора информации нет.

Ранее 20-летний страж ворот выступал за юношескую команду «Шахтера», а в УПЛ успел дебютировать в «Мариуполе» (провел 8 матчей).

В СМИ была информация о том, что Турбаевский стал частью перехода хавбека Егора Назарины в «Шахтер».

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Источник ФК Заря
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Gargantua
и Кирюханцева сегодня внесли в заявку. на постоянной основе.
Удачно продали Кабаева и Назарину. Замена не хуже.
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