ОФИЦИАЛЬНО. Молодой вратарь Шахтера перешел в Зарю

«Заря» на официальном сайте сообщила о переходе в команду вратаря «Шахтера» Никиты Турбаевского. О сроках договора информации нет.

Ранее 20-летний страж ворот выступал за юношескую команду «Шахтера», а в УПЛ успел дебютировать в «Мариуполе» (провел 8 матчей).

В СМИ была информация о том, что Турбаевский стал частью перехода хавбека Егора Назарины в «Шахтер».