Катар купил право провести ЧМ? Президент ПСЖ оказался замешан в скандал

Президент французского клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи оказался в эпицентре скандала с возможным влиянием на выбор Катара в качестве страны, где пройдет ЧМ-2022 по футболу.

Функционер фигурирует в скандале с похищением людей и вымогательством. Жертвой этого события стал 41-летний франко-алжирский бизнесмен, проживавший в Катаре с женой и детьми.

Французская газета Liberation опубликовала специальное расследование. Как оказалось, президент «ПСЖ» был вовлечен в заговор с шантажом, оскорблениями и вымогательством франко-алжирского бизнесмена по имени Тайеб Б, который якобы располагал компрометирующей информацией о самом Аль-Хелаифи.

Тайеб Б. был арестован 13 января 2020 года в Катаре и заключен в тюрьму до 1 ноября. У бизнесмена якобы был секретный материал, в котором имя президента «ПСЖ» фигурирует как одно из причастных к нечестным выборам Катара местом проведения чемпионата мира 2022.

В тюрьме над бизнесменом издевались и угрожали смертью. Перед допросами его заставляли стоять много часов подряд. Сесть бизнесмену разрешали, только если его ответы устраивали тех, кто вел допрос.

Мужчину под сильным психологическим давлением отпустили только после того, как он передал документы адвокатам Аль-Хелаифи по конфиденциальному соглашению. Согласно показаниям французских СМИ, арест был мотивирован исключительно «приказом эмира Катара».

Утверждается, что Тайеб и один из юристов Аль-Хелаифи, заключили секретное соглашение, согласно которому первый должен был выплатить 5 млн евро в случае публикации документов. В этом соглашении Тайеб признал, что получил эти документы незаконным путем.

Источник, близкий к Аль-Хелаифи, отверг все обвинения в том, что дело Тайеба связано с президентом «ПСЖ», и назвал предпринимателя шантажистом, который хотел получить большие деньги, но обжегся на этом.