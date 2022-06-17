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Чемпионат мира
17 июня 2022, 00:50 | Обновлено 17 июня 2022, 01:13
218
0

Вы будете жить в пустыне! В Катаре предлагают фанатам палатки в чистом поле

В Катаре есть всего 30 тысяч гостиничных номеров, а где разместить остальных?

17 июня 2022, 00:50 | Обновлено 17 июня 2022, 01:13
218
0
Вы будете жить в пустыне! В Катаре предлагают фанатам палатки в чистом поле
Getty Images/Global Images Ukraine

У Катара, хозяина чемпионата мира 2022, возникли серьезные проблемы с размещением болельщиков, которые приедут в страну на мундиаль.

В Катаре есть всего 30 тысяч гостиничных номеров, 80% из которых уже зарезервировано для гостей ФИФА. А в страну собирается приехать около 1,2 млн болельщиков за 4 недели турнира. Где их размещать?

Катарцы ищут дополнительные возможности размещения фанатов. Омар Аль-Джабер, менеджер-организатор по инфраструктуре, сообщил, что фанатам предложат жить в палатках в пустыне!

Причем самые дешевые будут стоить от 200 долларов. Из удобств там будут электричество и вода, но без кондиционера. Из тысячи палаток примерно 200 будут более роскошными, для тех болельщиков, которые смогут потратить немного больше денег на ночлег.

Кроме того, катарцы собираются арендовать два круизных лайнера, на которых разместят болельщиков. Они пришвартуются к катарскому побережью на 4 недели, что позволит болельщикам оставаться там на ночь.

Правительство также поощряет своих граждан сдавать в этот период спальные места. Если этого будет недостаточно, обещают построить дополнительные помещения в ближайшие месяцы.

Еще один выход – размещать фанатов на ночь в соседних странах, а затем доставлять их в Катар специальными шаттлами.

Чемпионат мира 2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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Источник De Telegraaf
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