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Чемпионат мира
29 сентября 2022, 22:28 | Обновлено 29 сентября 2022, 22:42
448
2

Они ничего не понимают! Палкин обвинил ФИФА в поддержке россии

Гендиректор «Шахтера» раскритиковал Инфантино за проведение ЧМ-2018 в рф

29 сентября 2022, 22:28 | Обновлено 29 сентября 2022, 22:42
448
2
Они ничего не понимают! Палкин обвинил ФИФА в поддержке россии
Getty Images/Global Images Ukraine. Платини, Инфантино и Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью изданию The Athletic раскритиковал ФИФА за поддержку россии:

«Как это возможно, что по всему миру перестали иметь связи и вести дела с россией, но в то же время ФИФА сохраняет телевизионный контракт с россией на трансляцию чемпионата мира 2022? Это невероятно.

Возможно, ФИФА не понимает, что происходит в Украине. Возможно, Инфантино стоит приехать в Украину, встретиться с Зеленским, лично посетить места убийств. Чтобы лично увидеть, что происходит. Что понять, какую помощь мы должны получить от ФИФА.

Все должны были обратить внимание на происходящее, но все молчали. Вы видите, что произошло дальше. И становится понятно, что ЧМ в 2018 году был большой ошибкой. Этот путин проделывал свои дела в Крыму и ожидал реакции европейских организаций. А большой реакции и не последовало.

Это одна из причин того, что произошло 24 февраля, когда началось вторжение в Украину. Это связанные истории. Если бы в 2014 году была сильная реакция со стороны всего Европейского Союза, таких организаций как ФИФА, вообще всего мира, возможно, эта война никогда не произошла бы.

Но я говорю вам на 100%, что когда ФИФА разрешила россии провести чемпионат мира в 2018 году, путин поверил и решил, что его действия нормальные, что он может делать дальнейшие шаги».

Палкин обвинил ФИФА в игнорировании преступлений россии, отказе от исключения рфс из организации, молчаливой поддержке товарищеских матчей россии с Ираном, продаже российским пропагандистским телеканалам права на трансляцию матчей ЧМ-2022 и отсутствии поддержки Украины.

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ФИФА Сергей Палкин Шахтер Донецк Джанни Инфантино ЧМ-2018 по футболу дисквалификация дисквалификация России
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Источник The Athletic
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Комментарии 2
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Петр Яновский
Ахаа. Президент ФК Сепар учит ФИФА отношениям с Раиссой Юродивый, ФК Тротил строился на солнцевские деньги изначально.
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Barry
Возможно, ФИФА понимает, на какие суммы можно раскрутить срашку, если быть к ним лояльными.
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