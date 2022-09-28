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28 сентября 2022, 12:28 | Обновлено 28 сентября 2022, 12:37
833
2

Сергей ПАЛКИН: «Отстранение россии от чемпионата мира – это временный факт»

Гендиректор «Шахтера» призвал ФИФА исключить страну-террориста из организации

28 сентября 2022, 12:28 | Обновлено 28 сентября 2022, 12:37
833
2
Сергей ПАЛКИН: «Отстранение россии от чемпионата мира – это временный факт»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о необходимости исключить российский футбольный союз из ФИФА.

«Я не знаю, что еще нужно сделать россии, чтобы ФИФА отреагировала должным образом. Весь мир должен сказать ФИФА: «Ребята, давайте что-нибудь изменим».

ФИФА действует почти как монополия. Вы не найдете ни одного человека, который за что-то отвечает. Вы не можете найти человека, который мог бы вам ответить. Мы не можем найти человека, который мог бы сесть с нами за стол и сказать: «Хорошо, у вас есть проблемы, давайте сядем вместе, решим это и это». Така глобальная организация должна действовать не так.

Отстранение россии от чемпионата мира по футболу – это временный акт. Но если бы они, например, исключили россию из ФИФА, то это было бы решение, которое действительно помогло бы Украине. Это потому, что нам нужно воевать по всем направлениям, а не только солдатам на поле боя. Это было решение, которого мы ожидали от ФИФА. Но, как известно, решения нет», - сказал Палкин.

Напомним, ранее ФИФА продала трем российским каналам права на трансляцию ЧМ-2022.

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Сергей Палкин Шахтер Донецк ФИФА
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Источник The Athletic
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Виктор Ковтун
сказал все по делу
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Иван Иванов
Палкинд разбушевался
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