ФИФА продала трем российским каналам права на трансляцию ЧМ-2022

Международная федерация футбола продала права на трансляцию чемпионата мира трем российским телеканалам (ВГТРК, «Первый» и «Матч ТВ»).

Каждый телеканал заплатит за права показа ЧМ-2022 по 13 миллионов долларов. Сообщается, что 75% от стоимости контракта уже выплачена.

Еще один миллион долларов получила компания «Телеспорт», которая выступила агентом при оформлении сделки.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах: Доха, Лусаил, Эль-Хаур, Эль-Вакра и Эр-Райян. Сборная россии на мундиале не сыграет.