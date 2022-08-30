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  4. ФИФА продала трем российским каналам права на трансляцию ЧМ-2022
Чемпионат мира
30 августа 2022, 18:57 |
601
2

ФИФА продала трем российским каналам права на трансляцию ЧМ-2022

Браво, федерация!

30 августа 2022, 18:57 |
601
2
ФИФА продала трем российским каналам права на трансляцию ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Международная федерация футбола продала права на трансляцию чемпионата мира трем российским телеканалам (ВГТРК, «Первый» и «Матч ТВ»).

Каждый телеканал заплатит за права показа ЧМ-2022 по 13 миллионов долларов. Сообщается, что 75% от стоимости контракта уже выплачена.

Еще один миллион долларов получила компания «Телеспорт», которая выступила агентом при оформлении сделки.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах: Доха, Лусаил, Эль-Хаур, Эль-Вакра и Эр-Райян. Сборная россии на мундиале не сыграет.

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Источник РБК Спорт
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Voxa Hvedyk
І тут їм грошей мало...
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